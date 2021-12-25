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Ömer Erdoğan: “Şans bizim yanımızdaydı”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Kalecimiz ve defansımız iyi hamleler yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz pozisyonları olumlu olarak tamamladık” dedi.

Spor 25.12.2021, 20:18
Ömer Erdoğan: “Şans bizim yanımızdaydı”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Kalecimiz ve defansımız iyi hamleler yaptı. Biz de çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz pozisyonları olumlu olarak tamamladık” dedi.

Süper Lig’de ilk devreyi galibiyetle kapatan Atakaş Hatayspor, konuk olduğu Giresunspor deplasmanında El Kaabi’nin 81. dakikada attığı golle karşılamadan mutlu ayrıldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Ömer Erdoğan, “Şans bizim yanımızdaydı. Rakibimiz çok pozisyona girdi ancak değerlendiremediler” dedi.

Erdoğan, “Zor bir maç oldu. Hem bizim son dönemde yaşadığımız talihsizlikler, sakatlıklar, eksikler buraya geldiğimizde açıkçası biz maç öncesi sıkıntılı geçeceğini düşünüyorduk. Aynı zamanda Giresunspor’un özellikle son haftalarda yakaladığı çıkış ve oynadığı iyi futbolla beraber iyi bir rakiple oynayacağımızı maç analizlerinde gördük. Hakan hocayı tebrik etmek istiyorum. Geçen sene elde etiği şampiyonluk ve hem de bu sezona sonuç olarak kötü başlamasına rağmen iyi işler yaptılar. Çok şanssız maçlar kaybettiler. Giresunspor yönetimini de tebrik etmek lazım. Hocanın arkasında durdular ve bu fırsatı verdiler. Hakan hoca zaten tecrübesi ve çalışkanlığıyla takımı çok iyi yerlere getirdi. Daha iyi yerlerde olacaktır. Şans bizim yanımızdaydı. Rakibimiz çok pozisyona girdi ancak değerlendiremediler. Kalecimiz ve defansımız iyi hamleler yaptı. Bizde çok pozisyona giremedik ama girdiğimiz pozisyonları olumlu olarak tamamladık. Sezonun ilk yarısının son maçını kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarıma elde ettiği başarı ve burada yaptığı mücadele için teşekkür ediyorum. İnşallah salı günü kupa maçıyla bu yılı bitirip hemen ikinci devre hazırlıklarına başlayacağız” dedi.

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