Ömer Erdoğan: “İzlediğimiz, bildiğimiz takım yoktu sahada”

Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, bugün alışılagelmiş performanslarından uzak olduklarını ve hatalarından ders çıkaracaklarını söyledi.

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Yeni Malatyaspor’a 2-1 mağlup olan A.Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, duran toptan gol yemelerinin ardından hamle yapacakları sırada şansız bir penaltı pozisyonu yaşadıklarını belirterek, “Kötü bir maç oldu. Açıkçası maçın ilk yarısını istediğimiz gibi geçirmedik. Pozisyon üretme de sıkıntı yaşadık, gerçi rakibe de pozisyon vermedik. Sahada iki tane kötü takım vardı. Sonra bir tane duran toptan yediğimiz gol ile geriye düştük. Tam oyuncu değişiklikleri ile hamle yapacaktık, şanssız bir penaltı pozisyonu ile 2-0 geriye düştük. Oyuncularım reaksiyon gösterdi, 2-1’i bulduk, son dakika da karambollerden pozisyonlara girmeye çalıştık. 1-2 tane pozisyona da girdik ama daha önce izlediğimiz, bildiğimiz takım yoktu sahada açıkçası. Çalışacağız, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Pazar günü yine önemli bir maçımız var Gaziantep ile. O maça gidip burada kaybettiğimiz puanları telafi ederiz” dedi.

Hakemlerinde iyi maç yönetmediğini aktaran Ömer Erdoğan, “Bu arada kötü iki takıma hakem triosu da uydu. Bana göre iyi bir maç yönetmediler. Ama hakeme bağlamak istemiyorum. Biz, kendimizde hataları bulmamız lazım. İnşallah Gaziantep maçında bunu telafi ederiz” ifadelerini kullandı.