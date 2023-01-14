Ömer Erdoğan: ”İptal edilen bir golümüzle ilgili açıkçası çok üzgünüm”

Adana Demirspor yenilgisini değerlendirilen MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ”Oyuncularımız verilen görevleri yerine iyi getirdiler ama sonuca bakınca eli boş döndük” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanda Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Oyuncularımız verilen görevleri yerine iyi getirdiler ama sonuca bakınca eli boş döndük. Gelecek için umut veriyoruz ama sonuca yansıtamadık. Ayrıca iptal edilen bir golümüzle ilgili açıkçası çok üzgünüm. Neden iptal edildi anlamadım. Büyük odada pozisyonu detaylı inceledim. Hakem neyi gördü de iptal etti anlayamadım. Büyük emek harcıyoruz. Büyük yatırımlar yapıyoruz. Sahada mağlup olmak istiyoruz. Açıkçası golü iptal edecek bir neden göremedim” ifadelerini kullandı.