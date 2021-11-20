Ömer Erdoğan: “İlk yarı bize yakışmadı, ikinci yarı oyuncularım reaksiyon gösterdi”

A. Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ilk yarı rakibe çok net fırsatlar verdiklerini ancak ikinci yarı takımının reaksiyon gösterdiğini söyledi.

Süper Lig’in 13. hafta maçında evinde karşılaştığı Antalyaspor’u 3-1 mağlup eden A. Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan maçı iki devre halinde değerlendirmek gerektiğini belirterek, “Galibiyet için mutluyuz tabii ki de ama bir gerçek var maçı iki devre halinde değerlendirmemiz lazım. İlk yarı rakibe çok net pozisyon verdik. Özellikle kendi ayağımızda topu rakibe verip basit bir şekilde rakibe kontratak fırsatı verdik. Analizler de oyuncularımla paylaşmama rağmen maalesef böyle bir sıkıntı yaşadık. Munir’e teşekkür etmek istiyorum, maçın 1-1 kalmasında ve daha farklı geri düşmemize yardımcı oldu kurtarışlarıyla. İkinci yarı daha derli hem savuna kısmını daha doğru yapan hem de hücumda geçiş oyununu başarılı bir şekilde uygulamaya çalışan Hatayspor vardı. İlk yarı bize yakışmayan bir futbol her bölümde ve her mevki de sıkıntı yaşadık. Çok fazla pozisyon üretmedik, çok basit hatalar yaptık. Oyuncularım çok güzel reaksiyon gösterdi ikinci yarı bildiğimiz istediğimiz oyuna döndük” dedi.