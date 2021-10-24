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Ömer Erdoğan: “Haklı bir beraberlik oldu”

Karagümrük deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından, "Haklı bir beraberlik oldu" dedi.

Spor 24.10.2021, 16:09
Ömer Erdoğan: “Haklı bir beraberlik oldu”

Karagümrük deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından, "Haklı bir beraberlik oldu" dedi.

Süper Lig’in 10. haftasında Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelen Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Zor bir deplasmanda boy gösterdiklerini söyleyen Ömer Erdoğan, “Karagümrük gerçekten de ligin iyi takımlarından birisi. Özellikle pas oyununa çok önem veren bir takım. Bu pas oyununa stoperlerinden Viviano’ya, Jimmy Durmaz’a kadar çok iyi paslar atıldığını analiz ettik. Merkezde bekleyip hızlı hücumla çıkmak istedik. İlk yarıda savunma anlamında iyi olduğumuzu söyleyemeyiz. İkinci yarıda oyuncu ve sistem değişikliğiyle topun daha fazla bizde kalmasını sağladık. Özellikle bir pozisyonda peş peşe 2 pozisyonumuz oldu ve maçın kaderini değiştirdi bu. Genel bir değerlendirme yapılacaksa, haklı bir beraberlik diyebilirim” diye konuştu. Karagümrük taraftarına da teşekkür eden Erdoğan, “Burada çalıştığım dönemde taraftarla bağım çok iyiydi. Burada iyi işler yaptığımıza inanıyoruz. Pandemi öncesinde de bugün de takımlarına çok sahip çıkıyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum bu atmosfer için” dedi.

“Umut ediyorum ki böyle devam ederiz”

Alınan galibiyetlerin takımın güvenini ve inancını artırdığına dikkat çekerek sözlerini sürdüren Ömer Erdoğan, “Kazanmak bizim hem güvenimizi hem inancımızı artırıyor. Bugün belki sahada 11 kişi mücadele etti ama takım içinde tatlı ve güzel bir rekabet var. Biz devam etmek istiyoruz bu sonuçlarımıza. Her hafta güzel bir sınav oluyor bizim adımıza. Sezon başından bu yana oynadığımız futbolla ilgili olumlu geri bildirimler alıyoruz. Futbolculara da söylüyoruz, oynarken ne kadar keyif alırsanız, izleyenler de o kadar keyif alır. Hem mücadele hem de oyun anlamında her hafta üzerine koyarak devam ediyoruz. Umut ediyorum ki sezon sonuna kadar böyle devam ederiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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