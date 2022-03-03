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Ömer Erdoğan: "Gayet başarılı bir sezon geçiriyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bizden üç, dört kat fazla para harcayıp da alt sıralarda mücadele eden takımlarla kendimizi kıyaslarsak gayet başarılı durumdayız" dedi.

Spor 03.03.2022, 17:58
Ömer Erdoğan: "Gayet başarılı bir sezon geçiriyoruz"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Bizden üç, dört kat fazla para harcayıp da alt sıralarda mücadele eden takımlarla kendimizi kıyaslarsak gayet başarılı durumdayız" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Gaziantep Futbol Kulübü bu sene oynadıkları futbolla ligin iyi takımlarından birisidir” diye konuştu.

Ömer Erdoğan Gaziantep’in iyi bir çıkı yakaladığını ancak üç puanı mutlak almak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Gaziantep zor bir rakip. Bu sene oynadıkları futbolla ligin iyi takımlarından birisidir. Erol Hoca ile birlikte iyi bir çıkış yakaladılar, bu akşam da kupa maçlarını izleyeceğiz. Oradaki duruma gire rakip analizlerimizi de yapacağız. Hazırlıklarımızı pazar gününe kadar devam ettirip, pazar günü buradan Gaziantep’e geçeceğiz. Pazartesi günü de oradan iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz.”

"Kamil Ahmet cezalı duruma düştü"

Kart sınırında olan oyuncuları olduğunu belirten Erdoğan “Kamil Ahmet dördüncü sarı kartı görüp cezalı duruma düştü. Tabii bu süreçte diğer arkadaşlarımız da sınırda. Umarım sezon sonuna kadar cezalı duruma düşmezler ama kademeli olarak düşmeleri bizim için avantajlı olur. Onun yerine oynatacağımız arkadaş da inşallah yerini doldurur. Onun dışında bir iki tane arkadaşımızın hafif sakatlıkları var ama onları da maç gününe kadar inşallah aramıza kazandırırız” diye konuştu.

"Ben her zaman gerçekçi olma taraftarıyım"

Erdoğan ilk 10 hedefi için sezon başından bu yana yönetimin ve kendisinin gerçekçi hedef söylediklerini belirterek, “Bana göre sezonun gidişatına göre gayet başarılı bir sezon geçiriyoruz. Bizden üç, dört kat fazla para harcayıp da alt sıralarda mücadele eden takımlarla kendimizi kıyaslarsak gayet başarılı durumdayız. Hem kulübümüzün maddi anlamda durumu ortada. Eğer bu sene kadromuzun büyük kısmını koruyabilirsek, eksik bölgelere takviye yapabilirsek, önümüzdeki sezon açıklamalarımızda farklı hedefler koyarız. Sezon başında hem yönetim hem de benim tarafımdan çok gerçekçi bir hedef söylendi. Ben her zaman gerçekçi olma taraftarıyım. Şu anki durumumuzdan olduğumuz yerden memnunum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Hatayspor, Gaziantep Futbol Kulübü maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

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