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Ömer Erdoğan: "Fiziksel olarak beklediğimizin altındaydık"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Ördoğan, 3-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından konuştu. Fiziksel anlamda rakibe oranla düşük bir performans sergilediklerini söyleyen Erdoğan, sezon sonu için de “Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok” ifadelerini kullandı.

Spor 24.04.2022, 18:46
Ömer Erdoğan: "Fiziksel olarak beklediğimizin altındaydık"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Ördoğan, 3-0 kaybedilen Başakşehir maçının ardından konuştu. Fiziksel anlamda rakibe oranla düşük bir performans sergilediklerini söyleyen Erdoğan, sezon sonu için de “Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem yok” ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Başakşehir deplasmanında 3-0 mağlup olan Hatayspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan maçın ardından konuştu. Başakşehir’i tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, "İyi bir rakiple oynadık. Ligde özellikle topa sahip olan, set hücumunda başarılı olan, orta sahada hareketli olan, kenar oyuncularını birebir bırakan ve etkili hücum varyasyonları olan bir rakiple oynadık. Bu oyunu bekliyorduk. Biz de 60-65 dakika iyi savunduk ama maalesef yediğimiz golden sonra çözüldük. Bu bir bahane görünmesin ama tabii ki Ramazan Ayı’ndayız ve takımda oruç tutan oyuncu sayımızın yüksek olması, ister istemez oyunu etkiliyor. Bilimsel olarak da bunun analizlerini yaptığımızda, daha güçlü olan, ayakta kalan oyuncuların düşüşünü görüyoruz. Allah kabul etsin oruçlarını. Bu taraftan bakınca da bizi etkilediğini görüyoruz. Oyuncularımız son periyotta fiziksel olarak güçlü duruma gelirlerse, toplayabileceğimiz puanlarla en iyi noktaya gelmek istiyoruz. Afrika Kupası’nda dalgalı bir periyoda girdik, tam toparladık ve kendimizi buluyorduk, Ramazan Ayı’nın başlamasıyla oyuncuların performansında düşüş olunca, böyle bir tabloyla karşı karşıya geldik. Kalan 4 maçta en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" dedi. Kalan 4 haftada en iyi performansı sergilemek istediklerini de söyleyen Erdoğan, “Bugün kazanmamız durumunda, Başakşehir’le puan farkını azaltıp önümüzdeki maçlarda fırsat yakalama şansımız olacaktı. Önümüzdeki 4 maçın 3’ü sahamızda olacak. Hedeflerimizin arasında ilk 10 olarak hesaplıyorduk. Önümüzde 12 puan var ve hepsine talibiz. Bir an önce eski gücümüze dönmemiz gerekiyor bu puanları alabilmemiz için” diye konuştu.

"Ayrılma gibi bir düşüncem yok"

Geride kalan 2 sezona bakıldığında Hatayspor’un başarılı bir grafik çizdiğini söyleyen Ömer Erdoğan, “Şu andaki durum başarılı. Bütçe anlamında baktığımızda ve transfer politikamıza baktığımızda, oyuncu geliştirebileceğimiz, oyun anlayışımıza uygun olan futbolcuları alıyoruz. Geçen sene Boupendza’nın satışıyla kulübümüz de rahatladı. Bu para bütçeye dahil olmasaydı belki ödemelerde büyük sıkıntı yaşardık bu döviz kuruyla. Sezon başında 15 oyuncu ayrıldı ve Türkiye’den de dahil olmak üzere karma oyuncular aramıza dahil oldu. İyi başladık sezona ve beklentiler çok büyüdü. Ben o zamanlarda baskıyı azaltmak için, belki de geleceği hissettiğim için frenlemeye çalıştım. Beklentileri yükseğe çektiğimizde insanları hayal kırıklığına uğratabilirdik. Biraz düşüş yaşayınca oyuncularda özgüven kaybı oluyor. Bizim kadromuzda bugün eksiklere baktığınızda, Traore, Burak, Kamil Ahmet gibi ilk 11 oyuncularımız yoktu. Şu anda 20 kişiyle antrenmana çıkıyoruz. Bu 20 kişiden 4, 5 oyuncu azalınca sıkıntı oluyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, son olarak sezon sonunda takımdan ayrılıp ayrılmayacağına ilişkin soruya "Gelecek sezon benim sözleşmem devam ediyor ve inşallah devam edeceğim. Ayrılma gibi bir düşüncem yok” cevabını verdi.

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