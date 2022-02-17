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Ömer Erdoğan: "Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hafta sonu çok büyük bir camianın takımına karşı oynayacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz" dedi.

Spor 17.02.2022, 18:03
Ömer Erdoğan: "Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz"

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hafta sonu çok büyük bir camianın takımına karşı oynayacaklarını ifade ederek, "Fenerbahçe’ye saygı duyuyoruz" dedi.

Bordo-beyazlılar, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

Çalışmalarının iyi gittiğini ifade eden Erdoğan, “Fenerbahçe’nin kadrosuna baktığımızda çok geniş bir kadroya sahipler. Çok iyi oyunculara sahipler. Rotasyon yapıldığı zaman da oynayanları aratmayacak oyunculara sahipler. Çok etkileneceklerini düşünmüyorum. Göztepe’den aldığımız galibiyet bizim için inşallah özgüven, moral ve motivasyon anlamında bu haftaki maça da inşallah yansır. Bizim her zaman söylediğimiz şey var. Futbolun güzel tarafını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Hatayspor’un güzel şeylerle anıldığını söyleyen Erdoğan, “İnsanlar hep iyi futbolu izlemeye, hücum futbolunun farklı şekilde goller atmamızın olumlu tarafını çok güzel bir şekilde yorumladılar. Biz de buna katkı sağlamak istiyoruz. Bugün baktım; geçen sene de bu hafta 39 puana sahipmişiz. Bu sezon da aynı hafta 39 puana ulaşmışız. Demek ki doğru şeyleri yapmışız bugüne kadar. İnşallah bunun devamını getiririz ve sezonu getirebileceğimiz en iyi yerde bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Fatih Kurucuk’un dışında eksiğimiz yok"

Fatih Kurucuk’un kupa maçından ceza aldığını ve itiraz da bulunduklarını söyleyen Erdoğan, “İtirazımızla ilgili geri dönüşü olmadı. Onun dışında Adama Traore aramıza katıldı. Bizimle bireysel anlamda antrenmanlara başladı. Maç gününe kadar takip edeceğiz. Belki bu hafta kullanabilirsek kullanacağız. Yoksa önümüzdeki hafta tam takım antrenmanına çıkacak. Smon Falet en son onun da kupa maçında bir sakatlığı vardı. Göztepe maçında kadromuzda yoktu. Yarın takımla antrenmanlara başlayacak. Onun dışında herhangi bir eksiğimiz çok şükür yok” dedi.

"Yasin de bize gelmek istiyor"

Yasin’i uzun zamandır takip ettiğini ifade eden Erdoğan, “Çok beğendiğim bir oyuncu. Onunla da biz son güne kadar görüşmelerimiz devam etti. Tabii bu transfer süreci kolay olmuyor. Bir kendisinin Dijon takımında sözleşmesi devam ediyor. Dijon Kulübü’nde de ilk 11 oyuncusu ve sürekli oynayan bir oyuncuydu. Bizim onu oradan istediğimiz şartlarda getirttirmek çok kolay olmadı ve bu bir süreçti. Onun da buraya gelme isteğiyle bizim işimizi kolaylaştı” ifadelerini kullandı.

"Ben hakemlerimize inanıyorum, güveniyorum"

Hakemlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmama kararı aldıklarını vurgulayan Ömer Erdoğan, "Zaman zaman maç esnasında özellikle saha kenarında verilen bazı kararları biz belki öyle değerlendiriyoruz veya öyle görmek istiyoruz. Bizim de o an işte maçın heyecanını, adrenalinin yüksek olması sebebiyle biz de ister istemez bazen tepki gösteriyoruz ama genelde ölçülü ayarda yapıyoruz. Bunu hiç kimseyi kırmadan, üzmeden yapıyoruz. Ben hoca olarak hakemlerle ilgili kötü bir açıklama yapmadım. Ben hakemlerimize inanıyorum, güveniyorum” diye konuştu.

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