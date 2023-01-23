Ömer Erdoğan: “Değerli ve önemli bir galibiyet aldığımız için çok mutluyum”

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Konyaspor karşısında deplasmanda aldıkları galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Konyaspor’u 1-0 mağlup ettikleri maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Erdoğan, kendileri için çok değerli ve önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduğunu ve oyuncularının da çok mutlu olduğunu belirterek, “Beşiktaş maçından sonra açıkçası maça hazırlanma sürecimiz yoktu. Daha fazla bu süreci oyuncularımızı dinlendirerek hazırlamaya çalıştık. Daha fazla video analizi ile rakibi daha fazla tanıtmaya çalıştık. Çünkü rakibimizde bir hoca değişikliği oldu. Daha önceki İlhan hoca döneminde farklı bir oyun anlayışı olan bir Konyaspor vardı. Bu kez yeni hocasıyla hem en son oynadığı kupa maçını analiz ederken aynı zamanda Partizan da çalıştırdığı dönemde nasıl bir futbol anlayışını sahip olduğunu analiz edip oyuncularımıza ilettik. Açıkçası beklediğimiz gibi de çıktı” şeklinde konuştu.

"Çok net pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum”

Bugün daha fazla 2. bölgede bekleyen, ön alan baskısı yapmayan ama 2. bölgede hem adam paylaşımını hem saha paylaşımını iyi yapıp rakibe çok fırsat ve alan vermemeyi planlıyorduk. Bu konuda da oyuncular çok gayretliydi. Bizim için bugün tehlike duran toplardan olacağını açıkçası bekliyorduk, çünkü fiziksel olarak bugün bazı eksiklerimizden dolayı biraz kısa kaldık açıkçası. Rakipte de özellikle Mauf Diouf gibi, Adil gibi, Calvo gibi kenar ortalarını çok etkili vuruşlar yapabilen, özellikle akan oyunda da Mauf Diouf’u son haftalarda kenar ortalarında çok etkili sonuç aldığını gördük. Savunma oyuncularımızı ona göre hazırladık. Zaman zaman vurdurduk. Ama çok net pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. 2 tane uzaktan pozisyon vardı, 1 tanesi frikik, 1 tanesi ise sanırım Michalak’ın uzaktan direkten dönen şut ama akan oyunda istediğimiz savunmayı yaptık. Onun için oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Özellikle verdikleri bu ciddi mücadele ve saha içindeki inanılmaz dayanışmadan. Buradan iyi bir sonuçla dönüyoruz. Şimdi yarın itibariyle hafta sonu kendi sahamızdan oynayacağımız Gaziantep maçının hazırlıklarını devam ettirip inşallah oradan da güzel bir sonuç almak istiyoruz. Bir teşekkürü de bizi burada yalnız bırakmayan taraftarlarıma söylemek istiyorum. Gerçekten ilk dakikadan itibaren deplasmanda muhteşem bir ambiyans muhteşem bir taraftar desteği vardı. Onlara da teşekkür ediyorum” diye konuştu.