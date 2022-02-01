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Ömer Erdoğan: "Çok oyuncu izledik, içimize sinen oyuncu yok"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Son dakikaya kadar devam ediyor transfer süremiz. Tabi devre arası çok kolay olmuyor. Çok oyuncu izledik, içimize sinen oyuncu yok" dedi.

Spor 01.02.2022, 16:18
Ömer Erdoğan: "Çok oyuncu izledik, içimize sinen oyuncu yok"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Son dakikaya kadar devam ediyor transfer süremiz. Tabi devre arası çok kolay olmuyor. Çok oyuncu izledik, içimize sinen oyuncu yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kayserispor’a konuk olacak olan Hatayspor, çalışmalarını sürdürüyor. Osman Çalgın Tesisleri’nde yapılan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, dar alan ve 5’e 2 top kapma ile devam ederken, son olarak taktik idmanı yapıldı. Antrenmanda açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Afrika Kupası’ndan dönen, sakat oyuncularımızın iyileşmesi ile uzun zaman sonra tam kadro olacağız" dedi.

Ömer Erdoğan, El Kaabi ve Munir’in takıma katılacağını, tam kadro olarak Kayseri’de olacaklarını belirterek, “Milli takım halinde önce Fas’a hareket edecekler, şu an yoldalar zaten. Yarın hepsi takım antrenmanında yer alacaklar inşallah. Munir pozitifti, ama negatife döndü. Çeyrek final maçından önce testi pozitif çıkmıştı ama şu an negatif. İki negatif aldıktan sonra zaten seyahat izni oldu. Bu arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Hem antrenman eksiği olan arkadaşlarımızın durumunu biraz yukarıya çekmeye çalıştık hem sakat olan bazı oyuncularımızın aramıza katılması, Afrika Kupası’ndan dönecek oyuncularımızın aramıza katılması, uzun zaman sonra inşallah tam kadro olacağız. Bir tek Samuel Adekugbe aramızda olamayacak. Kendisi milli takımda, dönüşü cuma gününü olacak. Bir de zaten cezalı duruma düşmüştü. Onun dışında tam kadro inşallah Kayserispor maçında olacağız" diye konuştu.

"İçimize sinen oyuncu yok"

Devre arasında yapacakları transferlerin takıma gerçekten katkı sağlamasını istediklerini belirten Erdoğan, “Son dakikaya kadar devam ediyor transfer süremiz. Tabi devre arası çok kolay olmuyor. Çok oyuncu izledik, içimize sinen oyuncu yok. Devre arası aramıza katacağımız oyuncuların bize gerçekten katkı sağlamasını istiyoruz. Çünkü onları hazırlayacak zamanımız yok. Bu tecrübeyi Kahraba’da yaşadık, hazır değildi geldiğinde. Bu arada biraz daha yukarıya çektik. Onun için bize direkt katkı sağlayacak, yardımcı olacak oyunculara bakıyoruz. Şu an iki tane futbolcuyla ciddi şekilde görüşüyoruz. Birisi yerli, birisi yabancı. Eğer şartlar uyarsa istediğimiz şekilde onları aramıza katıp transferi kapatacağız. İkisinden belki biri de olabilir. Bu bir süreç. Avrupa’da transfer dönemi kapandı. Oradan bazı fırsat transferleri de olabilir. Çünkü kulüp bulamayan, boşta olan veya kulübü tarafından belki kiralanmayı veya transfer izni verilen bazı isimler bize gelirse onları da değerlendirebiliriz” şeklinde konuştu.

Erdoğan aralık ayında sıkıntılı dönem geçirdiklerini 13 kişi ile antrenman yaptıklarını belirterek, “Aralık ayında geçirdiğimiz sıkıntılı dönemden çok daha rahat bir döneme geçeceğiz. Biliyorsunuz aralık ayında 13-14 kişi antrenman yaptığımız dönemler oldu. Bu da ister istemez hafta sonu maçlara bir şekilde yansıdı. Kadro içinde alternatifsiz oyuncu grubu olması, antrenmanların sağlıksız olması... Çünkü 13 kişiyle antrenman nereye kadar yapabilirsiniz? Çok sağlıklı bir hazırlık dönemi olmuyor” dedi.

Daha sonra Hatayspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

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