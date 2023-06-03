Ömer Erdoğan: "Ağır bir mağlubiyet oldu"

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor karşısında ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Trabzonspor’a 5-1 mağlup olan Alanyaspor’da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, "Bu tür skorlardan sonra maçla ilgili yorum yapmak kolay değil. Biz buraya son maçımızı oynamak için geldik. Bu maçı iyi futbol skorla bitirmek istiyorduk. Rakibin gücünü biliyorduk ona göre oyun planı yaptık. İkinci yediğimiz gole kadar sıkıntı yoktu. Başarılı bir oyun vardı. Penaltı ve kırmızı karttan sonra sahada iyi bir Trabzonspor vardı. Geride savunma hattını kurarak ilk yarı sonuna kadar ciddi sıkıntılar oldu. Yediğimiz gollerle ilk yarıyı sıkıntılı kapattık. İkinci yarı daha iyi savunma yapmaya çalıştık 4-1’den sonra daha fazla gol yememek için yakaladığımız kontra ataklarla pozisyon buluruz umuduyla oyun planı yaptık. Ağır bir mağlubiyet oldu. Hem oyuncular hem de ben ve ekibim ciddi dersler çıkarmamız gerekiyor. Sezonu bitirdik yeni sezonda yukarıyı hedefleyen bir Alanyaspor ortaya çıkarmak istiyoruz" diye konuştu.