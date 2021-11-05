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Ömer Bayram: "Kontrol bizde, lider başladık lider bitirmek istiyoruz"
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Avrupa Ligi’nde grupta kontrolün halen kendilerinde olduğunu belirterek, "Lider başladık lider bitirmek istiyoruz" dedi.
Spor 05.11.2021, 14:36
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Avrupa Ligi’nde grupta kontrolün halen kendilerinde olduğunu belirterek, "Lider başladık lider bitirmek istiyoruz" dedi.
Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, UEFA Avrupa Ligi’nde Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. 30 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Daha fazlasını istediğimiz ve hak ettiğimiz maçtan bir puan. Grupta halen kontrol bizde, lider başladık lider bitirmek istiyoruz. Uzun zaman hasret kaldığımız tribün desteği için muhteşem taraftarımıza yürekten teşekkürler!" ifadelerini kullandı.