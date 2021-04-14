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Omar Elabdellaoui’den takıma ziyaret

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kazada gözünden yaralanan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Spor 14.04.2021, 15:07
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Omar Elabdellaoui’den takıma ziyaret

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kazada gözünden yaralanan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir kazada gözünden yaralanan ve tedavisinin ardından bireysel olarak çalışan Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui bugün takımı ziyaret etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarıyla bir araya gelen Elabdellaoui, hocası ve takım arkadaşlarıyla sohbet etti.
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