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Omar Elabdellaoui unutulmadı
Karagümrük-Trabzonspor maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz, Omar’ı unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar’a geçmiş olsun mesajı veren tişörtle sahaya çıktı.
Spor 03.01.2021, 15:48
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Karagümrük-Trabzonspor maçı öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Karagümrüklü futbolcu Jimmy Durmaz, Omar’ı unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar’a geçmiş olsun mesajı veren tişörtle sahaya çıktı.Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması öncesinde kırmızı-siyahlı takımın önemli isimlerinden Jimmy Durmaz, yılbaşı gecesi havai fişek patlaması nedeniyle yüzünden yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui’yi unutmadı. Jimmy Durmaz, üzerinde Omar’a geçmiş olsun mesajı olan tişörtle sahaya çıktı ve bu şekilde ısındı. Karagümrük Kulübü de sosyal medya hesabından Omar Elabdellaoui’ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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