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Omar Elabdellaoui korona virüse yakalandı
Galatasaray’ın Faslı defans oyuncusu Omar Elabdellaoui, korona virüse yakalandı.
Spor 03.02.2022, 21:12
Galatasaray’ın Faslı defans oyuncusu Omar Elabdellaoui, korona virüse yakalandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı’nda Alanyaspor maçı öncesi yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından futbolcumuz Omar Elabdellaoui’nin test sonucu pozitif çıkmıştır. Testi pozitif çıkan futbolcumuzun karantina ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.