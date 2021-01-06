Omar Elabdellaoui: "Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim"

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, durumunun daha iyi gittiğini belirterek, "Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim" dedi.

Yılbaşı akşamı geçirdiği kaza nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Durumunun daha iyiye gittiğini ifade eden Elabdellaoui, "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum. Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin. Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük" diye konuştu.