banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Vitor Pereira: İlk hatamızda golü attılar
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Gram altın fiyatları 500 TL'nin üzerinde!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!
Eşinizle kavga ederken dikkat; bu söz boşanma sebebi!

Olympiakos'un sahibi Marinakis: İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi

Olympiakos'un sahibi Marinakis, 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrasında, "İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" açıklamasında bulundu.

Spor 01.10.2021, 08:51 01.10.2021, 11:56
Olympiakos'un sahibi Marinakis: İstanbul'da, kendi şehrimizde kazanmak çok önemliydi

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Marinakis, "İstanbul’da, kendi şehrimizde böyle bir galibiyet elde etmek çok önemliydi. Bizim için çok anlamlı bir zaferdi. Bu zafer bana 2012’de İstanbul’da EuroLeague şampiyonu olduğumuz geceyi hatırlattı. Çocuklara da soyunma odasında söyledim. Bu akşam burada kazanırsanız efsane olursunuz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum” dedi.

Sporx'in aktardığı haberde, Avrupada hedeflerinin en yukarı çıkmak olduğunu belirten Marinakis, "Durmak yok. Zor zamanlarda hayaller kurarsın. Bu sonucu, bizi eleştiren basın görsün. İyi oyuncularım, iyi antrenörlerim ve herkesin yanında olan, sorun çözen yönetimimim var. Olympiakos'u Avrupa'da mümkün olduğunca yukarı çıkarmaya ve büyük hayaller kurmaya devam edeceğiz. Bu zaferi şehrimizdeki tüm Yunan halkına adıyorum" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P