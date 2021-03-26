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Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'de son dönemin formda ekiplerinden Olympiakos deplasmanına çıkacak.

Spor 26.03.2021, 13:55 26.03.2021, 14:02
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Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, hangi kanalda?

Turkish Airlines EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, 31. hafta mücadelesinde deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile kozlarını paylaşacak. Kupa 1'de müthiş bir çıkış yakalayan ve oynadığı son 15 maçın 13’ünü kazanan Sarı-Lacivertliler, 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Yunan temsilcisi karşısında mutlak galibiyet arayacak. Bu sezon Euroleague'de oynadığı 30 karşılaşmada 18 galibiyet ve 12 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, 6. sırada bulunuyor. Ligde 14 galibiyet ve 16 mağlubiyeti olan Olympiakos ise 12. basamakta yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Beko, 84-77 kazanmıştı.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

26 Mart 22.00’de Pire Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Cortes (İspanya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya) hakem üçlüsü yönetecek.

(Fanatik)

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