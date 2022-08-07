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Olimpiyat’ta Andrea Pirlo’ya sevgi gösterisi

Andrea Pirlo, Karagümrük taraftarı ile buluştu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımını yalnız bırakmayan Fatih Karagümrük taraftarı, İtalyan teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.

Spor 07.08.2022, 19:21
Olimpiyat’ta Andrea Pirlo’ya sevgi gösterisi

Andrea Pirlo, Karagümrük taraftarı ile buluştu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımını yalnız bırakmayan Fatih Karagümrük taraftarı, İtalyan teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig’de Alanyaspor’u ağırlayan Fatih Karagümrük’te Teknik Direktör Andrea Pirlo, Türkiye’deki ilk resmi maçına çıktı ve kırmızı-siyahlı taraftar ile buluştu. Sezonun ilk karşılaşması olan Alanyaspor müsabakası için Olimpiyat Stadyumu’nda takımını yalnız bırakmayan Fatih Karagümrük taraftarı, İtalyan efsane Andrea Pirlo’ya sevgi gösterisinde bulunurken Pirlo da tribünlere alkışlarla karşılık verdi.

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