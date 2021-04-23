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Olimpiyatlarda seyirci belirsizliği

Tokyo Olimpiyatlarına ülke içinden seyirci sınırı kararı ertelenebilir...

Spor 23.04.2021, 12:14
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Olimpiyatlarda seyirci belirsizliği

Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesi, Covid-19 salgını sebebiyle müsabaka noktalarına ülke içinden kabul edilecek seyirci sayısı kararını erteleyecek.

Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, düzenlediği basın toplantısında, halihazırdaki takvim doğrultusunda, seyirci konusunda ay sonuna kadar karar verilmesinin zor olduğunu açıkladı.

Ülke geneli vaka sayılarının bu süreçte yakından izleneceğini ve karar öncesinde sağlık uzmanlarına danışılacağını kaydeden Haşimoto, "uygun kararı vermek biraz vakit alacak" dedi.

Kyodo ajansının haberine göre komite, müsabaka noktalarına hiç seyirci kabul etmemek ile yerleşkelerin kapasitelerinin yüzde 50'si kadar seyirciye izin vermek dahil birkaç opsiyon üzerinde çalışıyor.

Habere göre, kararın verilmesi haziran sonunu bulabilir. Seyirci kararı komite, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Tokyo Valiliği bünyesinde düzenlenecek ortak toplantıda alınacak.

Geçen ay düzenlenen kararda, turnuvaya ülke dışından seyirci kabul edilmemesi kararı verilmişti.

(Maçkolik)

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