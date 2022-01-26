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Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin’e uğurlandı

Hollanda’da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası’nda 1000 metrede derece alarak Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi Çin’in Başkenti Pekin’de ilk kez sürat pateninde temsil edecek olan milli sporcu Furkan Akar Erzurum’dan Çin’e alkışlarla uğurlandı.

Spor 26.01.2022, 12:47
Olimpiyatlarda mücadele edecek Furkan Akar alkışlarla Çin’e uğurlandı

Hollanda’da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası’nda 1000 metrede derece alarak Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi Çin’in Başkenti Pekin’de ilk kez sürat pateninde temsil edecek olan milli sporcu Furkan Akar Erzurum’dan Çin’e alkışlarla uğurlandı.

Kasım ayında Hollanda’da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası’nda 1000 metrede derece alan milli sporcu Furkan Akar, Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi Çin’in Başkenti Pekin’de temsil etmeye hak kazanmıştı. 4-20 Şubat tarihilerinde yapılacak olan olimpiyatlar için Akar, Erzurum Havalimanı’ndan İstanbul’a uğurlandı. İstanbul’dan direkt uçuşla Pekin’e gidecek olan Akar’ı havalimanında ailesi, sporcu arkadaşları ve antrenörleri uğurladı.

İlk kez olimpiyatlarda sürat pateni branşında Türkiye’yi temsil edecek olan Akar, sırtına bağladığı Türk Bayrağıyla havalimanından alkışlarla uçağa uğurlandı.

Furkan Akar: "İlk kez gitmek çok gurur verici"

Burada açıklamalarda bulunan Furkan Akar, destek ve dua beklediğini ifade ederek, "Buralara kadar gelmek hiç kolay olmadı. Zor bir süreç geçirdik. Ben yanımda olan aileme ve federasyonumuza çok teşekkür ederim. Güzel sonuçlarla dönmek istiyorum. Desek ve duaları bekliyorum. Bunu anlatamam, ilk kez gitmek çok gurur verici. Orada Türk Bayrağını dalgalandırmak gurur verici. Güzel bir yol izleyip, döndüğümüzde Türkiye’yi yakacağız" dedi.

Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Birdal Öztürk ise Furkan’ın madalya ile döneceğine inandığını kaydederek, "Gururlu ve mutluyuz. Kış sporlarına ev sahipliği yapan Erzurum’dan ilk defa short track branşında bir sporcumuzu Kış Olimpiyatları’na gönderiyoruz. İlimizde yapılan tesislerin ne kadar önemli olduğunu ve ürünlerini vermeye başladığını görüyoruz. Kış Olimpiyatları’nda bizim görmediğimiz bir tablo yaşıyoruz. İnanıyoruz ve güveniyoruz kendisi bir madalya ile dönecek. Ben inanıyorum ki Erzurum bu madalyaya kavuşacak, umarım bunu Furkan başarır" diye konuştu.

Baba Yavuz Akar ise, 13 yıldır büyük emek verdiklerini ve olimpiyatlarda ondan altın madalya beklediklerini vurgulayarak, "13 yıl önce Furkan ile yola çıktık. Şimdi onu olimpiyatlara uğurluyoruz. Güzel bir başarı ile gelecek. Kendisi ile gurur duyuyorum. Bütün emek ve destek verenlere teşekkür ediyorum. Furkan’ın olimpiyatlarda altın madalya ile döneceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Birgül Akar da, oğlunun tekrardan kendilerini gururlandıracağını belirterek, "Furkan bizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Herkes destekleri için çok teşekkür ederim. Oğlumla gurur duyuyorum. Madalya ile dönüp bizi bir kez daha gururlandıracak" açıklamalarında bulundu.

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