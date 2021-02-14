banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Kosova'da halk sandık başında
Kosova'da halk sandık başında
Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı
Donald Trump, Senato'da gerçekleşen duruşmada aklandı
15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başladı
15 denizcimizin ülkemize dönüş yolculuğu başladı

Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar

Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkarak tarih yazan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi. Günde çift idman yaparak Haziran ayında yapılacak olan ve olimpiyat kotası alınacak Avrupa Şampiyonasına hazırlanan altın kızlar, burada da kota alarak olimpiyatlara giden ilk Türk Milli Takımında yer almak istiyor.

Spor 14.02.2021, 09:58
2
Olimpiyatlara giderek bir ilki başarmak istiyorlar

Avrupa Şampiyonası’nda zirveye çıkarak tarih yazan Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, Mersin’de kampa girdi. Günde çift idman yaparak Haziran ayında yapılacak olan ve olimpiyat kotası alınacak Avrupa Şampiyonasına hazırlanan altın kızlar, burada da kota alarak olimpiyatlara giden ilk Türk Milli Takımında yer almak istiyor.

Kasım ayında yapılan Avrupa Şampiyonası’nda tarihi bir başarı elde eden Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, şampiyon olarak ilk kez bu şampiyonada altın madalya kazanmıştı. Önümüzdeki dönemde yapılacak şampiyonalar için Mersin’de kampa giren Ritmik Cimnastik Büyükler Milli Takımı, haziran ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda derece elde edip, olimpiyat kotası almak istiyor. Mersin Cimnastik Salonu’nda çalışmalara başlayan sporcular, önce mart ayı sonundaki Sofya Dünya Kupası ardından 9-14 Haziran’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda başarı elde hedefinde. Antrenör Ekin Güler önderliğinde günde çift idman yapan olan sporcular, gelecek için umut veriyor.

"Mutluluktan hüngür hüngür ağlıyorduk"

Takım ve çalışmalarla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Antrenör Ekin Güler, 3 gündür kampta olduklarını söyledi. 2 hafta Mersin’de kampta olacaklarını ifade eden Güler, "Antrenmanlarımıza başladık. Mart ayında yapılacak Sofya Dünya Kupası’yla sezonun ilk yarışmasında yarışacağız. İnşallah orada da güzel bir açılış yaparız diye umut ediyorum. Tabi asıl hedefimiz haziran ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda iyi bir derece almak. Çünkü orada alınacak sonuçlarla olimpiyat kotası alınacak. İnşallah bunu başarırız diye düşünüyorum. Antrenmanlarımız çok yoğun bir şekilde geçiyor, günde çift antrenman yapıyoruz. 2 ay önce Avrupa şampiyonu olduk. Zaten birinci olduğumuzu öğrendiğimizde hepimiz mutluluktan hüngür hüngür ağlıyorduk. Çünkü gerçekten bir ilki başardık ve orada İstiklal Marşımızı okutmak herkesin hayaliydi. Biz bu hayali gerçekleştirdik. Bu yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz" şeklinde konuştu.

"Şimdi hedef olimpiyatlar"

Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Güler, "Bu şekilde yolumuza devam etmek için çalışmalarımıza devam ediyor. Şimdi hedef olimpiyatlar. Buraya da gitme ihtimalimiz var. Biz Avrupa Şampiyonasından döndükten sonra serilerimizi geliştirdik, yeni şeyler ekledik, daha zor daha kaliteli gözüküyoruz. Şu anda rakiplerimizle eş değer durumdayız diye düşünüyorum. Yeni hareketlerimizi oturtma sürecindeyiz diyebilirim. Performanslarımızı bir üst seviyeye çıkarmak için bu kamplarımızı yapıyoruz. Bence şansımızın olduğunu düşünüyorum” dedi.

"Şampiyon olduğumuzda çok karmaşık duygular içerisindeydik"

Takım kaptanı Duygu Doğan ise kampa yeni başladıklarını kaydederek, "Çalışmalarımız güzel gidiyor. Tam gaz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiğimiz başarı sayesinde daha çok motive şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Şampiyona bizim için çok güzel oldu. Ülkemize altın madalya ile döndüğümüz için mutluyuz ve gururluyuz. Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekten çok çalıştık ve bunun karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İstiklal Marşımızı orada okuttuğumuz için ayrı bir gururluyuz. Birinci olduğumuzu duyduğumuzda önce bir şaşırdık. Madalya bekliyorduk ama birincilik bizim için biraz sürpriz oldu. Öncelikle o anda çok karmaşık duygular içerisindeydik. Azerbaycan ile kıyasıya bir mücadele verdik. Biz hep 2. ya da 3. olacağımızı düşündük. Şampiyon olacağımızı tahmin etmemiştik. Sonrasında bizim şampiyon olduğumuz açıklanınca olduğum yerde kalakaldım. Gerçekten çok mutlu oldum. Bir anda herkes ağlamaya başladı. Bizim için güzel bir an oldu. Şaşkınlığımız gittikten sonra güzel bir şekilde kutladık" diye konuştu.

"Olimpiyatlara giden ilk Türk takımı olmak istiyoruz"

Yeni yılın ilk yarışmasına hazırlandıklarını vurgulayan Doğan, “Hazırlıklarımız güzel gidiyor. Serilerimizin zorluk derecelerini arttırmaya başladık. Avrupa Şampiyonası’ndan daha güçlü bir şekilde geri dönmeyi planlıyoruz. Daha zor serilerle geri geleceğiz. En büyük hedefimiz daha çok puan almak olacak. Daha temiz yarışarak, rakiplerimizi eleyip, kota alarak, yine bir ilki başarmak istiyoruz. Yani olimpiyatlara giden ilk Türk Milli takımında yer almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Eve döndüğümüzde şampiyon olduğumuzu anlamaya başladık"

Milli sporcu Nil Karabina da Mersin’e 2 haftalık bir kampa geldiklerini belirterek, "Antrenmanlarımız yoğun geçiyor. Günde 6-7 saat çalışıyoruz, bazen 8 saat çalışıyoruz. Antrenmanlarda sürekli serilerimizi tekrar ediyoruz. Serileri de zorlaştırdığımız için onları oturtmaya çalışıyoruz. Avrupa Şampiyonası öncesi bir hedefimiz vardı ama tabi birincilikte beklemiyorduk. İlk duyduğumuzda inanamadık. Otele gittiğimizde halen olayın farkında değildik. Eve döndüğümüzde artık anlamaya başladık. Tarif edilemeyecek duygular yaşadık ve çok güzeldi. Beni tanıyan herkes arayarak, mesaj atarak tebrik etti. Herkes desteklerini bize gösterdi. Şu an artık önümüze bakıyoruz. Serileri zorlaştırarak, puanları yükselttik. Güzel bir şekilde yarışırsak, olimpiyat için şansımız var" şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 51
2. Galatasaray 23 48
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Balıkesirspor 20 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 24 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Barcelona 22 46
3. Real Madrid 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16