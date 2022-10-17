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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan bronz madalya!

Olimpiyat şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'ye bronz madalya getirdi.

Spor 17.10.2022, 11:33
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan bronz madalya!

Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarıştığı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde yapıldı.

Bronz madalya aldı

Mete Gazoz, çeyrek final turunda İtalyan Mauro Nespoli'yi 7-1 mağlup ederek yarı finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile eşleşti. İspanyol rakibine 4-6 mağlup olan Mete Gazoz, bronz madalya mücadelesine çıktı.

Koreli Kim Je Deok ile eşleşmesini 6-4 galip tamamlayan Mete Gazoz, dünya üçüncüsü oldu.

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