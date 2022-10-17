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Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'dan bronz madalya!
Olimpiyat şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz, 2022 Dünya Kupası Finali'nde Türkiye'ye bronz madalya getirdi.
Spor 17.10.2022, 11:33
Dünya Okçuluk Federasyonu 2022 yılı açık hava okçuluk faaliyetlerinin sonuncusu olan ve yıl içerisinde doğrudan katılım hakkı ya da puan ile katılım hakkı kazanan ilk 8 sporcunun yarıştığı Dünya Kupası Finalleri, Meksika'nın Tlaxcala kentinde yapıldı.
Bronz madalya aldı
Mete Gazoz, çeyrek final turunda İtalyan Mauro Nespoli'yi 7-1 mağlup ederek yarı finalde İspanyol Miguel Alvarino Garcia ile eşleşti. İspanyol rakibine 4-6 mağlup olan Mete Gazoz, bronz madalya mücadelesine çıktı.
Koreli Kim Je Deok ile eşleşmesini 6-4 galip tamamlayan Mete Gazoz, dünya üçüncüsü oldu.