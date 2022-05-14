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Olimpiyat şampiyonu Kıroğlu’na büyük ödül

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milli Karateci Sabri Kıroğlu’nu Brezilya’da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda gösterdiği başarıdan dolayı ödüllendirdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, milli sporcuya 100 bin TL ödül verdi.

Spor 14.05.2022, 10:51
Olimpiyat şampiyonu Kıroğlu’na büyük ödül

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Milli Karateci Sabri Kıroğlu’nu Brezilya’da düzenlenen İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları’nda gösterdiği başarıdan dolayı ödüllendirdi. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, milli sporcuya 100 bin TL ödül verdi.

"Spor Şehri Düzce" sloganı ile Düzce’de sporun gelişmesi için önemli adımlar atan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şampiyon sporcuları ağırladı. Brezilya’da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatlarında büyük başarı elde ederek ferdi kata da gümüş madalya, takım kata da ise altın madalyayı ülkemize kazandıran Düzce Belediyesi Spor Akademisi sporcusu Sabri Kıroğlu ile Türkiye ikinciliği elde eden milli güreşçiler Sergen Türkan ve Özgür Çağlayan, Belediye Başkanı Özlü tarafından ödüllendirildi.

"Dünya şampiyonları çıkartmak için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Faruk Özlü, elde ettiği başarı ve ülkemize yaşattığı gururdan dolayı Sabri Kıroğlu’na teşekkür ederek, “Spor Akademisini kurduk. Düzce’de sporun her branşını destekliyoruz. Yaz ayları itibariyle bu desteğimizi daha da arttıracağız. Spor Akademisi özellikle belirli branşlardaki çalışmaları destekleyecek ve daha çok şampiyonlar çıkaracağız. Spor şehri Düzce olma yolunda önemli bir adım attık. Spor Akademimizin katkıları ile önümüzdeki dönemde daha çok Dünya şampiyonları çıkacak. Milli sporcularımız Sabri Kıroğlu ve genç güreşçi kardeşlerimizi elde ettikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Özlü’ye teşekkür eden Sabri Kıroğlu ise, “Daha önce ferdi ve takım kata da dünya şampiyonu olmuştum. O günde söz vermiştim Olimpiyat şampiyonu olacağım diye. Bu defa da İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda ferdi de ikinci, takım halinde ise olimpiyat şampiyonu oldum. Ferdi de yenildiğim için üzgünüm ama takım olarak şampiyon olduğumuz için bu hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Yarışmalar çok heyecanlı geçti. Bir sporcunun yarışmak istediği en üst seviye olimpiyatlar. Bu bana nasip olduğu için çok mutluyum. Üstüne birde 2 madalya aldığım için Düzce’ye, ülkeme bu madalyaları kazandırdığım için mutluyum. Spora kattığı değerler için Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’ye teşekkür ederim. Daha da iyisini yapacağımıza inanıyorum” ifadelerinde bulundu.

“Ukraynalı mağduriyeti ile yendi”

Olimpiyat ikincisi Sabri Kıroğlu finalde kendisinin daha başarılı olmasına rağmen hakemlerin savaş nedeniyle mağdur olan Ukraynalı rakibini kazandırdığını belirterek, takım olarak olimpiyat şampiyonluğunu kazanmalarından mutlu olduğunu söyledi. Kıroğlu; “Brezilya çok sıcak diye beklerken çok soğuk bir iklime denk geldik. Bu da yarışma öncesi ısınırken ortam çok soğuktu. Normalde bir yarışma için 1 saat öncesinden ısınırken Brezilya da 3 saat öncesinden ısınmaya başladım. Bunun nedeni de yazlık bölge olduğu için tavanlar taş şeklinde yapılıyor. Birde ısıtma sistemi falan yoktu. Bizde zor şartlar altında ısınarak yarışmaya çıktık. İlk önce ferdi yarışmalarım oldu. Elemeleri geçtikten sonra finale kaldım. Finalde rakibim Ukraynalıydı. Savaş olmamasını bizde istiyoruz. Ukrayna halkına buradan desteklerimizi iletiyoruz ama hakemlerde sıkıntı yaşadık. Müsabakanın benim hakkım olduğunu düşünüyorum ama olmadı. Sağlık olsun. Olimpiyat ikinciliği de benim için büyük başarı. Peşinden takım yarışmaları vardı. Takım kata da yine rakibimiz Ukrayna’ydı. Bu defa birinciliği Ukrayna’ya kaptırmamak gerekiyordu. Birinciliği başardığımız için çok mutluyum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, konuşmasının ardından Olimpiyat ikincisi Milli sporcu Sabri Kıroğlu’na 100 Bin TL’lik ‘Olimpiyat Başarı Ödülü’ ve güreş müsabakalarında Türkiye ikinciliği elde ederek büyük bir başarı sergileyen genç güreşçilere hediyelerini verdi.

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