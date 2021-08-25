banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Didem Arslan Yılmaz'a tepkiler büyüyor
Didem Arslan Yılmaz'a tepkiler büyüyor
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
O iller için acele kamulaştırma kararı çıktı!
O iller için acele kamulaştırma kararı çıktı!
1 litre süt fiyatı 9 TL'ye dayandı
1 litre süt fiyatı 9 TL'ye dayandı

Olimpiu Morutan, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul’a geldi.

Spor 25.08.2021, 00:08
Olimpiu Morutan, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Rumen futbolcu Olimpiu Morutan İstanbul’a geldi.

Galatasaray, Romanya takımı FCSB’de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Romanya’nın Bükreş şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde Galatasaray Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile birlikte İstanbul’a geldi.

Olimpiu Morutan sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

Yorumlar (0)
31°
açık