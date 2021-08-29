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Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı

Galatasaray’ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, 22 yaşındaki futbolcu ilk karşılaşmasında da asist yaptı.

Spor 29.08.2021, 21:05
Olimpiu Morutan, Galatasaray kariyerine asistle başladı

Galatasaray’ın yeni transferi Rumen futbolcu Olimpiu Morutan, Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayı ilk kez giyerken, 22 yaşındaki futbolcu ilk karşılaşmasında da asist yaptı.

Galatasaray’ın Romanya takımı FCSB’den transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Olimpiu Morutan, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa maçına 11’de başladı. Morutan sarı-kırmızılıların ilk golünde vatandaşı Alexandru Cicaldau’ya da asist yaptı. Aslan’ın ikinci golünde de Morutan’ın şutundan sonra kaleci Ertuğrul’dan seken topu Kerem Aktürkoğlu tamamladı.

Teknik Direktör Fatih Terim, Rumen futbolcunun yerine 72. dakikada Sofiane Feghouli görev verdi.

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