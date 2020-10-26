banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
"Fotoğraflar ile Cumhuriyet Sergisi"
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Genç girişimciler, kendi imkanlarıyla solunum cihazı yaptı
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
Aydın'da yaşayanlar daha dikkatli olmalı...
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı

Olimpik Kadın Boks Milli Takımı’ndan 3 madalya

BULGARİSTAN'IN SOFYA ŞEHRİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI BALKAN BOKS TURNUVASI'NI OLİMPİK KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 3 MADALYAYLA TAMAMLADI.

Spor 26.10.2020, 14:03
2
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı’ndan 3 madalya

Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen Uluslararası Balkan Boks Turnuvası’nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 madalyayla tamamladı.

75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Brezilyalı rakibi Flavia Figureido’yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş, 57 kiloda Aycan Güldağı turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli sakatlığından dolayı ringe çıkmadı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
açık
banner378
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
İmsak 05:56
Güneş 07:21
Öğle 12:53
İkindi 15:47
Akşam 18:15
Yatsı 19:35
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Bursaspor 6 7
12. Akhisar Bld.Spor 6 6
13. Menemen Belediyespor 6 5
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Eskişehirspor 7 3
18. Boluspor 6 2
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3