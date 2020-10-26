Son Dakika
"Haziranın sonunda Türkiye'nin her tarafından 112 çevrilecek. 155, 156, 157, itfaiye, orman, sağlık hepsi bir arada olacak"
Olimpik Kadın Boks Milli Takımı’ndan 3 madalya
BULGARİSTAN'IN SOFYA ŞEHRİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI BALKAN BOKS TURNUVASI'NI OLİMPİK KADIN BOKS MİLLİ TAKIMI 1 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ OLMAK ÜZERE TOPLAMDA 3 MADALYAYLA TAMAMLADI.
Spor 26.10.2020, 14:03
2
Bulgaristan’ın Sofya şehrinde düzenlenen Uluslararası Balkan Boks Turnuvası’nı Olimpik Kadın Boks Milli Takımı 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 madalyayla tamamladı.
75 kilo final müsabakasında ringe çıkan Şennur Demir Brezilyalı rakibi Flavia Figureido’yu mağlup ederek altın madalya kazandı. 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş, 57 kiloda Aycan Güldağı turnuvayı bronz madalyayla tamamladı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli sakatlığından dolayı ringe çıkmadı.
20°
açık
Namaz Vakti 26 Ekim 2020
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Giresunspor
|6
|11
|8. Altay
|6
|10
|9. Balıkesirspor
|7
|10
|10. Adanaspor
|7
|9
|11. Bursaspor
|6
|7
|12. Akhisar Bld.Spor
|6
|6
|13. Menemen Belediyespor
|6
|5
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Eskişehirspor
|7
|3
|18. Boluspor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Leeds United
|6
|10
|6. Southampton
|6
|10
|7. Crystal Palace
|6
|10
|8. Wolverhampton
|6
|10
|9. Chelsea
|6
|9
|10. Arsenal
|6
|9
|11. Tottenham
|5
|8
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|5
|4
|17. West Bromwich
|5
|2
|18. Burnley
|4
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Huesca
|7
|5
|18. Celta de Vigo
|6
|5
|19. Levante
|5
|3
|20. Real Valladolid
|7
|3