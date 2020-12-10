Olimpik Kadın Boks Milli Takımı Kazakistan yolcusu

Kadın Boks Milli Takımı 11-24 Aralık 2020 tarihleri arasında Kazakistan’ın Nur Sultan şehrinde, Kazakistan Kadın Boks Milli Takımı ile ikili kamp yapacak. Milli Takım bugün Kazakistan’a hareket edecek.

Nisan ayında yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları için hazırlıkları yakından takip ettiğini belirten Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, "Kadın Boks Milli Takımımız 2019 yılında büyük başarılar elde etti. Bugün ikili kamp için Kazakistan’a gidecek olan Olimpik Kadın Boks Milli Takımında hedefimiz, 2021 Nisan ayında yapılacak olan Avrupa Kota Müsabakalarına ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve Londra’dan Olimpiyat kotaları ile dönmek" dedi.

Olimpik Kadın Boks Milli Takım kafilesi şöyle:

"Cahit Süme (Teknik Direktör), Nazım Yiğit (Antrenör), Songül Uçar (Masöz), Buse Naz Çakıroğlu (51 kg), Hatice Akbaş (57 kg), Aycan Güldağı (57 kg), Busenaz Sürmeneli (69 kg), Şennur Demir (75 kg)."