Olimpik Judo Milli Takımı 3. etap kampını Antalya’da sürüyor

Korona virüs nedeniyle uluslararası müsabakalara ara verilen judoda, Olimpik Milli Takımı üçüncü etap hazırlık kamp çalışmalarını Antalya’da sürüyor.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Birliği’nin (EJU) devam eden korona virüs pandemi sürecinde ara verdiği judo müsabakalarında, Olimpik Milli Takımının İstanbul ve Erzurum’dan sonraki üçüncü etap hazırlık çalışmaları Antalya’da devam ediyor.

Göynük’te üçüncü aşama çalışmalarını sürdüren Olimpik Judo Milli Takımı, uluslararası müsabaka takvimlerinin ilan edileceği süreci sabırsızlıkla beklerken, bu kamp döneminde judokalar, randori ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunlarına puan ve kota kazandıran maç takviminin IJF tarafından açıklanmasına kadar Olimpik Milli takım kadrosunun aralıksız kamplarının devam edeceğini ifade ederek, “Judocularımızı yarın müsabakalar başlayacakmış gibi hazır ve formda tutmak için periyotlar halinde kamplara almaya devam ediyoruz. Bu sürecin üçüncü etabını da Antalya’da başlatmış bulunmaktayız. Sporcularımızın, sağlık kuralları ve hijyen ortamında antrenmanlarını yapmalarını sağlıyoruz. Özlem ve heyecanla beklediğimiz uluslararası organizasyonlarda bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.