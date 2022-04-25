Old Spice, Anadolu Efes’in yanında olmaya devam ediyor!

Old Spice, Türk basketbolunda ilklerin takımı olan Anadolu Efes Spor Kulübü’ne desteğini sürdürüyor. 2020 yılında dijital ortamda gerçekleştirilen basın toplantısı ile ilk kez duyurulan iş birliği bu 2021-2022 sezonu boyunca da sürüyor.

Her alanda olduğu gibi marka iletişim çalışmaları kapsamında Old Spice, Türk basketbolunun öncü kulübü Anadolu Efes’e desteğini sürdürüyor. Anadolu Efes ile birlikte saha içinden dijitale birçok farklı noktada sezon boyunca gerçekleştirilecek aktivasyonlarla, sadece basketbol izleyicilerini değil, herkesi bu heyecana ortak olmaya davet ediyor.