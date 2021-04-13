Olcan Adın Fenerbahçe maçına tepki gösterdi: Vicdanınız sızlasın!

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup etti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 30 dakikasında rakip kalede etkili olan sarı-lacivertliler, gol bulmayı başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. Müsabakanın ikinci yarısına daha hızlı başlayan Fenerbahçe, 56. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın golüyle öne geçti. 66. dakikada Maxim'in golüne engel olamayan sarı-lacivertliler, 71. dakikada Valencia'nın golüyle yeniden öne geçti. Fenerbahçe, 90 5. dakikada Sinan Gümüş'ün golüyle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 66'ya yükselterek zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligdeki 4. golünü kaydetti. Mert Hakan, ligin geride kalan bölümünde 3 gol atmayı başarmıştı.

Mert Hakan, Gaziantep karşısında 56. dakikada attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. 26 yaşındaki oyuncu, ligde son golünü 11 Ocak'ta 3-0 kazandıkları Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında kaydetmişti.

Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci golü kahve içme sevinciyle kutladı. Mert Hakan maç sonu yaptığı paylaşımda gol sevincine "Şey mi dostum? 3’ü 1 arada" notunu düştü.

Sarı lacivertlilere konuk olan Gaziantep FK, maçın ilk devresinde golü bulsa da hakem Mete Kalkavan'ın kararı sonrası geçerlilik kazanmadı. Mete Kalkavan son vuruş öncesinde Djilobodji'nin Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Bu pozisyon sosyal medyada yankı bulurken eski futbolcu Olcan Adın, yaptığı paylaşımda, "Bu kadar olmaz ama ayıptır, günahtır, emeğe yazıktır. Vicdanınız sızlasın." sözleriyle hakem kararına tepki gösterdi.

Maç sonu konuşan Mert Hakan Yandaş kaçan golle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Enner Valencia'nın ilk yarıdaki vuruşunda gol diye döndüm ve seviniyordum. Bir anda topun tabelaya çarptığı ses geldi ve şaşırdım. Bir döndüm, herkes üzülüyordu, ben o an seviniyordum. 'Eyvah' dedim, herkes şimdi bunu görmüştür. Uzun süre sonra oynadığım futboldan keyif aldım. Çok tempolu ve güçlü bir oyun oynamaya çalıştık. Emre Hoca geldiği günden beri bunu istiyordu. Kazandık çok şükür. Kazanamasak bile sevineceğimiz bir durum vardı, Fenerbahçe gibi oynamaya başladık."

"Bu kare çok önemli. Emre hocanın takımımızdaki her oyuncuyla iletişimi bu seviyede. Birliktelik ve inançla birlikte artık takımda taç atışlarına bile itirazlar etmeler başladı. Türkiye'de biraz duygusal ilerliyor."

Fenerbahçe, ligde 4 maçın ardından 1'den fazla gol bulmayı başardı. Sezon boyunca gol sıkıntısı çeken ve son 4 haftada her maçta 1'er gol atan sarı-lacivertliler, bu süreçte 1'er galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik yaşamış ve 7 puan yitirmişti. Fenerbahçe, 4 maç aradan sonra 1'den fazla gol attığı ilk karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Enner Valencia, Süper Lig'de 7. golünü kaydetti. Sezonun büyük bölümünde kenarlarda görev alan Valencia, Gaziantep karşısında ise santforda görevlendirildi. Müsabakanın 71. dakikasında takımının 2. golüne imza atan Valencia, ligdeki gol sayısını 7'ye taşıdı ve Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi oldu.

(Fanatik)