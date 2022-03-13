banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Sigara fiyatları zamlandı!
Sigara fiyatları zamlandı!
Rusya NATO üssünü vurdu!
Rusya NATO üssünü vurdu!
Türkmenistan’da halk, sandık başında!
Türkmenistan’da halk, sandık başında!
Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı
Erdoğan'dan İstiklal Marşı mesajı

Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize’de düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Türkiye Final müsabakaları Rize’de gerçekleştirildi.

Spor 13.03.2022, 17:46
Okullararası futbol turnuvası finalleri Rize’de düzenlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Türkiye Final müsabakaları Rize’de gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2021-2022 Okul Sporları faaliyet programında yer alan Genç Erkek ve Genç Kız Futbol Türkiye Final müsabakaları 16 Okul takımı ve 352 sporcunun katılımı ile Rize’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Kendi gruplarında başarılı olan okul takımları finalist olmak için birbiriyle yarıştı. Genç Kızlar kategorisi karşılaşmaları sonucunda finale kalan Diyarbakır Spor Lisesi ve Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Spor Lisesi müsabakasında kıyasıya mücadelenin sonunda şampiyon Samsun ekibi oldu.

İkinci olmanın da iyi bir sonuç olduğunu belirten Diyarbakır Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Ulaş, “Takımımız iyiydi. Altı aydır inanılmaz bir emek verdik. Sabahları 6’da uyandık yağmur, çamur, batak demeden çalıştık. Bu sonuçta iyi. Finale kadar geldik, finalde kaybettik. Birincilik gelseydi tabii ki çok daha iyi olurdu. Ama çokta önemli değil. Kızlarımız bizim gözümüzde bu şampiyonanın lideri oldular. Biz kendimiz olaya böyle bakıyoruz. Turnuva çok iyiydi. Bizi Rize’de çok iyi ağırladılar. Biz de Diyarbakır adına Rize’ye misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Şampiyon olan Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nin Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Ateş, “Çok çalıştık, çok emek verdik. Harika bir organizasyon. Çocuklarımız da çok uğraştılar. İlk defa okulumuz adına bir alanda Türkiye şampiyonu olduk. Kızlarımın hepsinin alnından öpüyorum. Çok çalıştılar ve kazandılar. Kızlarım her şeyi başardılar” ifadelerini kullandı.

Çok çalıştıklarını ve emeklerinin sonucuna ulaştıklarını söyleyen Samsun Gülizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi öğrencisi Ezgi Altundaş, “Harika bir takım. Bilgili bir antrenör ve sonunda şampiyonluk. Çok inandık, çok çalıştık, sonunda şampiyon olduk” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 28 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Sivasspor 29 37
13. Kasımpaşa 29 35
14. Galatasaray 28 35
15. Antalyaspor 28 35
16. Giresunspor 28 32
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 28 66
3. Chelsea 28 57
4. M. United 29 50
5. Arsenal 25 48
6. West Ham United 29 46
7. Tottenham 27 45
8. Wolverhampton Wanderers 29 44
9. Aston Villa 28 37
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 28 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 28 33
14. Newcastle 28 32
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 26 23
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 28 51
4. Barcelona 26 48
5. Real Betis 27 46
6. Villarreal 28 45
7. Real Sociedad 27 44
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 27 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 28 19