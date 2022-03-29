Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası Kastamonu’da başladı

Okul Sporları Gençler Türkiye Hentbol Şampiyonası Kastamonu’da düzenlenen törenle başladı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda 2 Nisan Cumartesi gününe kadar sürecek şampiyonada 8 kız ve 8 erkek takımı mücadele edecek. Kastamonu ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Okul Spor Faaliyetleri Hentbol Gençler Türkiye Birinciliği açılış seremonisiyle başladı. Merkez Spor Salonu’nda düzenlenen seremoniye Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, şampiyonada mücadele edecek 16 takımın sporcuları ve temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Vali Avni Çakır, böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, "Kastamonu aynı zamanda bir hentbol şehridir. Birçok büyük ilde olmadığı kadar hentbol takımlarımız var. Bunların yanı sıra basketbol ve futbolda da mücadele eden takımlarımız var. Bu da Kastamonu’nun bir spor şehri olduğunu bizlere gösteriyor. Ben sizleri burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyor ve sizlere gönülden başarı diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Vidinlioğlu: "Bu tür organizasyonlara desteğimiz devam edecek"

Gençlerin hem pozitif bilimlerle hem de sportif faaliyetlerde uğraşması gerektiğini ifade eden Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ise, şunları söyledi:

"Hepinizi ilerde inşallah daha iyi yerlerde görürüz. Belediye Kadın Hentbol Takımımızın Şampiyonlar Ligi’ndeki müsabakalarına da ev sahipliği yapan Merkez Spor Salonu’nda karşılaşacak olan takımlarımıza başarılar diler, bu tür organizasyonların devamlılığı adına desteklerimizin devam edeceğini belirtmek isterim."

Türkiye’nin dört bir yanından sporcuların Kastamonu’ya geldiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak da, "Türkiye’nin dört bir yanından 8 kız, 8 erkek toplam 16 takımı hentbol şehri Kastamonu’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İlimiz marka bir spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Kastamonu’ya 5 gün boyunca hentbol şöleni yaşatacak karşılaşmalar izleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış seremonisinin ardından Merkez Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’nda ilk karşılaşmalar başladı.