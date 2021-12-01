Okul sporları faaliyet programında 26 branş, 250 kategori ve 10 bin sporcu mücadele edecek

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2021-2022 okul sporları faaliyet programında yer alan, okullar arası müsabakalar ilkokul, ortaokul ve liselerin katılımıyla 26 branşta, 250 kategoride ve yaklaşık 10 bin sporcuyla, 6 aylık bir zaman diliminde yapılacak.

Pandemiden sonra, organize ve katılımın yüksek olduğu bir okul sporları faaliyetlerinin altyapısını hazırladıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, 2021-2022 okul sporlarının ilk etapta hentbol, futbol, atletizm, masa tenisi, voleybol ve tenis müsabakalarıyla startı verdiklerini söyledi. İl Müdürü Özperk; “Çocuklarımız ve gençlerimiz kendi branşlarındaki müsabakaları özlemişlerdir. Uzun zamandan beri okul sporları servisimiz, gerekli çalışmaları ve koordineleri yapıp bitirdiler. Tesislerimizle, personellerimizle ve işbirlikçi kurumlarımızla müsabakalarımızı oynayabilir hale getirdik. Allah kısmet ederse, 2021-2022 Okul sporları sezonunu kazasız belasız, fair-play çerçevesinde bitireceğiz. Katılım sağlayan okullarımıza, beden eğitimi öğretmenlerimize, idarecilerimize, öğrencilerimize, çocuklarını spora yönlendiren velilerimize, il temsilcilerimize, antrenörlerimize ve müsabakaların oynanmasında emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.