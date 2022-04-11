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Okul Sporları Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız ve Erkek Cimnastik Aerobik-Step Aerobik Türkiye Birinciliği müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu’nda yapıldı. Derece giren cimnastikçilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken bazıları da salonda büyük coşku yaşadı.

Spor 11.04.2022, 11:39
Okul Sporları Cimnastik Türkiye Şampiyonası Manisa’da yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca düzenlenen 2021-2022 Okul Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kız ve Erkek Cimnastik Aerobik-Step Aerobik Türkiye Birinciliği müsabakaları, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu’nda yapıldı. Derece giren cimnastikçilerden bazıları gözyaşlarına hakim olamazken bazıları da salonda büyük coşku yaşadı.

Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan yarışmalarda aerobik dalında Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ illerinden 129 sporcu yarıştı. Step Aerobik dalında ise Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Çanakkale, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Muğla, Mersin, Ordu, Sakarya, illerinden 50 okul takımından 500 sporcu yarıştı. İki gün süren yarışmaların ardından dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve kupaları Okul Sporları Daire Başkanlığı Şube Müdürü Harun Ergün, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Buldu, Okul Sporları Şube Müdürü Fatih Umut Altınışık, Cimnastik İl Temsilcisi Latif Giray Gülen ve hakemler tarafından takdim edildi. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, dereceye giren sporcuları ve okulları tebrik etti. Dereceye giren bazı öğrencilerin sevinç gözyaşları döktüğü madalya töreninde ise renkli anlar yaşandı.

Şampiyonada dereceye girenler şöyle oluştu: “Aerobik dalı küçük kızlarda: Özgü Erdemir Özel (İzmir Bahçeşehir Koleji Ellinci Yıl Ortaokulu) birinci, Elvin Gülen (Manisa Özel Bahçeşehir Ortaokulu) ikinci, Yağmur Bilgin (Aydın Didim Efeler Ortaokulu) üçüncü, Isabella Lucia Sofie Falk (Özel İzmir Mef Uluslararası Ortaokulu) dördüncü oldu. Küçük erkeklerde ise Furkan Saylan (Özel İzmir Gaziemir Uğur Ortaokulu) birinci, Doruk Demir (Kocaeli Özel Sınav Koleji) ikinci, Timur Atlıhan (Ankara Özel Elvan Kent Ortaokulu) üçüncü, Emir Alp Aslan (Manisa Mehmet Suphi Egemen Ortaokulu) dördüncü oldu. Yıldız kızlarda Eylül Naz Aygör (Manisa Şehitler Ortaokulu) birinci, Elif Sezen (İzmir Şehit Erkan Er Ortaokulu) ikinci, Zeynep Yiğitürk (İzmir Eren Şahin Eronat Ortaokulu) üçüncü, Emire Azra Erdem (İzmir Özel Nice İftiharlar Okulları Ortaokulu) dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde Arın Pekönür (Manisa Hedef Ortaokulu) birinci, Ayhan Yusuf Aktaş (Ankara Hüseyin Güllüoğlu Ortaokulu) ikinci, Murat Mert (Ankara Erdinç Şehit Hamza Yıldırım Ortaokulu) üçüncü, Deniz Öztürk (İzmir Görece Mustafa Kemal Ortaokulu) dördüncü oldu. Genç kızlarda Ekin Zeren Fırat (Çanakkale TOKİ Anadolu Lisesi) birinci, Ömür Günay (Manisa Özel Ülkem Anadolu Lisesi) ikinci, Sudenaz Esenoğlu (Çanakkale Vahit Tuna Anadolu Lisesi) üçüncü, İlayda Aldemir (Çanakkale Ali Haydar Önder Anadolu Lisesi) dördüncü oldu. Genç erkeklerde Göktürk Balcı (Manisa Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi) birinci, Okay Arsan (Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi) ikinci, İsmail Yağız Altıparmak (Çanakkale Özel İstek 1915 Anadolu Lisesi) üçüncü, Taha Afşar (Özel Manisa Organize Sanayi Mesleki ve Anadolu Lisesi) dördüncü oldu. Küçükler Step kategorisinde ise İzmir Özel Takev Ortaokulu ile Ankara Başkent Üniversitesi Ayşe Abla Ortaokulu birinci, İzmir Özel Türk Ortaokulu üçüncü, İzmir Büyük Çiğli Özel Türk Ortaokulu dördüncü oldu. Yıldızlar step kategorisinde Eskişehir Özel Atayurt Ortaokulu birinci, Bursa Salih Şeremet Ortaokulu ikinci, Manisa Özel İzmir Türk Koleji üçüncü, Eskişehir Özel Yeniyol Ortaokul dördüncü oldu. Gençler step kategorisinde de Adana Başkent Üniversitesi Özel Başkent Koleji birinci, İzmir Büyük Çiğli Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi ikinci, İzmir Özel Türk Koleji Anadolu Lisesi üçüncü, İzmir Özel Takev Anadolu Lisesi dördüncü oldu.”

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