Oktay Balcı, Kocaelispor’da

Kocaelispor, 25 yaşındaki forvet oyuncusu Oktay Balcı’yı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, hücum hattını Oktay Balcı ile güçlendirdi. Son olarak Kırşehir Belediyespor forması giyen Balcı, 15 maçta 7 kez gol sevinci yaşadı. Oktay Balcı, Kocaelispor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.