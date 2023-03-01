Okechukwu Azubuike: "Rize benim evim"

Çaykur Rizespor’un Nijeryalı futbolcusu Okechukwu Azubuike, Rizespor’u evim olarak gördüğünü belirterek, "Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. Bu takımın yerinin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle düşündüğüm buraya geldim" dedi.

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştiriyor. 2019 yılının ocak ayında Pyramids FC’den Rizespor kadrosuna katılan ve 2019’un haziran ayında tekrardan takımını dönen Nijeryalı futbolcu Okechukwu Azubuike, Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yeşil-mavili ekibe katıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Samsunspor maçını beraberlikle değil galibiyetle döneceklerini söyleyen Azubuike, "Gerçekten çok zorlu bir maça gidiyoruz. Samsunspor şu an da lider. Ne yazık ki deprem faciasını yaşadık. Çok büyük acılar çekildi. Gerçekten çok üzüldüm. Depremden dolayı lig durduruluştu, iki hafta boyunca çalıştık. İki tane de hazırlık maçı yaptık. Ben hazır olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü biz Samsunspor maçında beraberliğe gitmeyeceğiz. Galip gelmeye gideceğiz. Orada yapacağımız şey galibiyet için oynamak. Tüm hazırlıklarımızı da en doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Tabi ki hepimiz çok üzüldük. Özellikle hem Malatya’da hem de Gaziantep’den biz transfer olan arkadaşlar da var. Onlarla da konuştuk. Bu çok üzücü bir konu aslında çok üzerine konuşmak istemiyorum. Bizim bir futbolcu olarak yapmamız gereken bunu bir an önce atlatıp önümüze bakmak. Hayatımıza devam etmek zorundayız. Süre olarak zaman geçtikçe, tabi bu acı hiçbir zaman bitti denilmeyecek ama biz bunu yavaş yavaş atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Burayı evim olarak görüyorum"

Rize’yi evi olarak gördüğünü belirten Nijeryalı futbolcu Azubuike, "Burayı evim olarak görüyorum. Bunu net şekilde diyebilirim, gerçekten Rize benim evim. Geldiğimden beri kendimi çok iyi hissediyorum. 4 tane maç yaptım ve taraftarlarda buluştuğumuz maçta bana gerçekten çok güzel bir tezahüratta bulundular. Çok mutlu oldum. Bu takımın yerinin Süper Lig olduğunu düşünüyorum. Zaten öyle düşündüğüm için buraya geldim. Bu hedefe yardımcı olmak için. Umarım bunu başarırız" şeklinde konuştu.