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Okçular Vakfı’nın 5 sporcusu olimpiyat kotası aldı

Okçular Vakfı sporcuları Öznur Cüce, Nihat Türkmenoğlu, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota aldı.

Spor 09.07.2021, 12:32
Okçular Vakfı’nın 5 sporcusu olimpiyat kotası aldı
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Okçular Vakfı sporcuları Öznur Cüce, Nihat Türkmenoğlu, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota aldı.

Çekya’nın Nove Mesto kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası’nda mücadele eden Okçular Vakfı sporcuları Öznur Cüce, Nihat Türkmenoğlu, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota aldı. Makaralı yay kategorisinde yarışan milli sporcular, 24 Ağustos-5 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz, "Sporcularımız pandemi nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştı. Yeniden form tutabilmek için çok çalıştılar. Sporcularımızı ve bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda hepsine başarılar diliyorum" diye konuştu.
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