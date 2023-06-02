Okan Kocuk: "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak bize nasip oldu"

Galatasaray’ın kalecisi Okan Kocuk, rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak bize nasip oldu" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Galatasaray’da antrenman öncesinde sarı-kırmızılı futbolcular Emre Taşdemir ile Okan Kocuk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Unutulmaz bir sezonu geride bıraktıklarını söyleyen Emre Taşdemir, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında böyle bir şampiyonluk yaşadığımız için hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. Camiamıza ve taraftarımıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Okan Kocuk ise Spor Toto Süper Lig’de rekorlar kırarak şampiyonluğa ulaştıklarını ifade ederek, "Böyle bir sezonda, Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyon olmak bize nasip oldu. Sezon boyunca çok güzel bir atmosfer vardı takımda. Tam bir aile ortamı vardı. Sonunda şampiyonlukla taçlandırdığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.