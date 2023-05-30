Okan Buruk’un 2. şampiyonluk sevinci

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir’de kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından antrenörlük kariyerinde 2. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sezon başında Galatasaray’ın başına geçen Teknik Direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk sezonunda Süper Lig’de şampiyon oldu. Galatasaray ile ilk senesinde başarılı bir sezon geçiren Buruk, sezon içerisinde 14 galibiyetle en uzun galibiyet rekorunu kırdı.

49 yaşındaki teknik direktör, 2019-2020 sezonunda Başakşehir ile antrenörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğu kazanmıştı. Okan Buruk bu sezon ile birlikte şampiyonluk sayısını 2’ye çıkardı.

Buruk, futbolculuk döneminde de hepsi Galatasaray ile olmak üzere 7 lig şampiyonluğu yaşadı.