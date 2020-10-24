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Okan Buruk’tan 2 değişiklik
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, GEÇTİĞİMİZ HAFTA LİGDE OYNANAN TRABZONSPOR MÜSABAKASININ 11’İNDEN 2 DEĞİŞİKLİK YAPARAK ANTALYASPOR KARŞISINA ÇIKTI.
Spor 24.10.2020, 19:13
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Trabzonspor müsabakasının 11’inden 2 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı.
Süper Lig’in 6. haftasında Başakşehir, Antalyaspor’u ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin 11’inden 2 değişiklik yaparak kırmızı-beyazlılar karşısına çıktı.
Sakatlığı bulunan Junior Caiçara kadroda yer almazken, Mehmet Topal ise yedekler arasında bulunuyor. Bu oyuncuların yerine de Mahmut Tekdemir ve Crivelli sahaya çıktı.
M.Başakşehir’in Antalyaspor maçı 11’i şu şekilde:
“Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Visca, Mahmut, İrfan Can, Deniz - Crivelli, Ba”
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