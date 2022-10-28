Okan Buruk: “Pozisyon vermedik ve dominant oynadık”

Karagümrük deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk maçın ardından konuştu. Çok fazla pozisyona girdiklerini ve dominant oynadıklarını söyleyen Buruk, bu oyunu sürdüreceklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Karagümrük’ü deplasmanda 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Okan Buruk, “Maçın başlangıcı, geçen hafta son dakika yediğimiz golle bizim için karmaşık bir karşılaşma oldu. Geçen hafta hakemlerle yaşadığımız sıkıntı, bu maça tutuk başlamamıza neden oldu. Rakip kaleye yüklendik ve rakip 10 kişi kaldıktan sonra çok net pozisyon yakaladık. 2 gol attık, 2 de sayılmayan golümüz oldu. Maçı kazandık. Bugünün genelinde özellikle savunmada 3 oyuncu değişti. Maçtan önce bu durum endişe oluştursa da sıkıntı olmadı. Emre’nin antrenman performansı, bu maçta tercih edilme sebebi oldu. Genel olarak ilk maçı olmasına rağmen iyi bir performans ortaya koydu. Mata’nın golü önemliydi. Barış da etki etti. Yani giren ve sahadaki oyuncuların performansından memnunum. Bu sene bizim ve herkesin söylediği gibi Cumhuriyet’in 100. senesi. Yarın 99. yılını kutlayacağız. Yarının önemi de bizim için ayrı. İnşallah nice Cumhuriyetli yıllara demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“2 maçta da hedefimiz galibiyet”

Önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi hakkındaki soruyu yanıtlayan Okan Buruk, “Öncelikle Şenol hocaya hayırlı olsun diyorum. Bizim için her maç çok önemli. Derbi atmosferi daha farklı oluyor. Sahamızda son maçta aldığımız cezalar var. Çok fazla tribün ceza aldı. Bunun yanında stadı doldurmaya çalışacağız. Bugün burada önemli şekilde etki ettiler bize. Bu oyunun üzerine koyarak gitmek istiyoruz. Derbinin devamında da Başakşehir maçı var. 2 önemli maçta tek hedefimiz kazanmak. Bugün de güzel bir oyun ortaya koyduğumuzu ve üretken olduğumuzu düşünüyorum. Kupa maçında da benzer bir durum vardı. Bu oyuna devam edeceğiz” dedi. 4 gol attıklarını ancak 2’sinin geçerli olmadığını söyleyen Okan Buruk, “Bugün 4 gol attık, 2’si sayıldı. Çok pozisyona girdik. Hafta içinde çok çalışıyoruz. Hücum aksiyonlarını sonlandırmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın kalitesi var. Bunu ileriye götürecekler. Pozisyona girmek önemli. Aksiyon almak, şut almak önemli. Bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Az gol attığımızda da rakip kaleye giden, pozisyona giren bir takım olduğumuzu söylüyordum. Geçen hafta erken şekilde 2-0 yakalamıştık. Hakemin hatası olmasa belki 5 ya da 6 gollük bir maçı konuşuyorduk. Bu kalitemiz var. Daha çok rakip kaleye giden futbolumuzu sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Muslera geçen haftayı hatırlatıp ‘Bana kart gösteriyorlar ama onlara yok’ dedi”

Karagümrük’ün 10 kişi kaldığı pozisyon sırasında Muslera’nın yanına gelmesi hakkında konuşan Okan Buruk “Muslera’nın geçen haftadan hikayesi var. Geçen hafta pozisyonun içindeydi ama hakemin yanına geldiği için sarı kart gördü. Bugün de rakip kaleci geldi ama sarı kart gösterilmeyince Muslera gelip ‘Rakip kaleci gitti ama sarı kart görmedi, bana gösteriyorlar’ dedi. Kerem de ceza sınırındaydı. İlk yarıda oyun olarak istediğimiz yerde değildi. Hem onu sarı karttan korumak hem de Barış’la bir hamle yapmak istedik. Barış’ın isteği de yerindeydi Kerem kalsaydı belki o da ayısını yapacaktı ama ikisini birden düşündük” diyerek devam etti.

“Daha dominant oynayan bir Galatasaray göstereceğiz”

Bu sezon ilk kez 2 farklı kazanılması hakkında konuşan Okan Buruk, “Sonuç ve pozisyon bağlantılı gidersek, geçen haftaki Alanyaspor maçında hakem hatası olmasa, ligdeki en farklı skorlardan birine gidebilirdik. Biz 10 kişi kaldığımız için bu olmadı. Bugün rakibimiz 10 kişi kaldı, rakibe pozisyon vermedik ve çok pozisyona girdik. Buda rakibin 1 kişi eksilmesinin de nedeni var. Geçen hafta da oyunumuzu göstermiştik. Daha dominant oynayan bir Galatasaray göstereceğiz. Emre Taşdemir iyi çalışıyor ve kadroda olmak istiyor. Kazımcan’ın sakatlığı Emre’ye forma şansı verdi. Patrick alternatifimiz de var ama yabancı kontenjanını başka bölgeler için kullandık” dedi. Sakatlar hakkında da bilgi veren Okan, “Kazımcan’ın 2 haftalık bir sakatlık süreci olacak diye konuşulmuştu. Yusuf’un ayağında zorlanma olmuştu. Çok uzun sürecek bir sakatlık değil. Hafta içinde MR çekilecek. Bunun dışında Yunus’un golünde Yunus ofsayt değil ama Gomis’in hareketlenmesine ofsayt verildi. Ben seyretmedim ama yorumcular daha net konuşacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.