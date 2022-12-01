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Okan Buruk: "Kerem ve Yunus’un sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Her oyuncumuzu maddi ve manevi mutlu etmeye çalışıyoruz."
Okan Buruk: "Kerem ve Yunus’un sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Her oyuncumuzu maddi ve manevi mutlu etmeye çalışıyoruz."
Okan Buruk: "Kerem ve Yunus’un sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Her oyuncumuzu maddi ve manevi mutlu etmeye çalışıyoruz."
Spor 01.12.2022, 11:18
Okan Buruk: "Kerem ve Yunus’un sözleşmelerini iyileştirmek için görüşmelerimiz devam ediyor. Her oyuncumuzu maddi ve manevi mutlu etmeye çalışıyoruz."