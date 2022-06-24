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Okan Buruk imzayı attı

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Buruk, ''Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk'' dedi.

Spor 24.06.2022, 11:26 24.06.2022, 13:03
Okan Buruk imzayı attı

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız. Hem Türk oyuncular hem yabancı, kaliteli, direkt fayda sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Galatasaray'da hedef hiçbir zaman değişmez. Bu seneki tek hedefimiz şampiyonluk.

#imza #Okan Buruk
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