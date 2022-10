Okan Buruk: "Hakemin sonuca direkt etki eden bir hata yaptığını düşünüyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçının arından yaptığı açıklamada, hakem Ali Palabıyık’ın sonuca direkt etki eden bir hata yaptığını düşündüğünü söyleyerek, Sacha Boey’un kırmızı kart olmadığını, yüzde 100 olarak gol pozisyonu olmadığını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün çok iyi başladığımız bir karşılaşma ve 2-0’ı bulduk. Belki maç hakemin dahili olmasa ilk yarıdan 3-4’e, ikinci yarıda daha farklı sayılara gidebilecek bir karşılaşmaydı. Maalesef her zamanki gibi hakem dahili, oyun içerisine girmesi ve sonuca direkt etki eden bir hata yaptığını düşünüyorum. Çok açık bir şekilde kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Hakem maç içerisinde vermediği faullerle bu faulün bir standardının olmadığını düşünüyorum. Standardı olan bir sistem yok. Herkes farklı karar veriyor. Oyun da hızlandıkça zaten iyi oynayan takım da hoşlarına gitmiyor. Oyun içerine girme gereği duyuyorlar. Bugün iyi oyunumuz, 10 kişi kalsak da iyi oynadık. İlk yarıda net pozisyonlar bulduk. İkinci yarı 60. dakikadan sonra enerjimiz düştü. Oyuncu değişiklikleri yaptık. Son bölümden kendi hatamızdan kornerdeki tecrübesizliğimiz oldu. Orayla ilgili çok sinirliyim. Oyuncularıma da içeride tepki verdim. Kabul edilebilecek korner atışı değil. Kenardan çok bağırdım. Bu anlamda çok zeki zeki bir takım değiliz. İçeride de oyuncularımız müdahale etmedi. Bu kadar büyük mücadele, bu kadar emek verdiler, çok küçük hatayla o top gol oldu. Oyuncuların daha akıllı olması gerekiyor. Süper Lig seviyesindeyiz. O dakikada 10 kişi kalmış takım orada topu kenarda tutar, stoperleri gitmez. Maalesef maçın sonunda 2-2 beraberlik aldık. İyi bir oyun ortaya koyduk. Bundan sonraki haftalar için yol bize gösterecek bir oyun ortaya koyduk. İnşallah bundan sonraki haftalarda da hakem atamaları yine Galatasaray’ın aleyhine olmaz. Burada bir inatlaşma var. Galatasaray’ın istemediği hakemleri her hafta veriyorlar. Buradaki inatlaşma nereye kadar gidecek. Kime ne fayda verecek. Türkiye futboluna ne fayda verecek, hiç bilmiyoruz. Kırmızı kart özelinde değil, oyun içerisinde de birçok pozisyonda Galatasaray seyircisinin sinirleriyle oynamak için her şey yapıldı. Geçen haftalarda da görmüştük. Geçen hafta siz ne oynadınız da konuşuyorsunuz dediler. Benim ne oynayıp, oynamadığım çok önemli değil. 1. dakikada penaltı oluyorsa, VAR’daki arkadaş da uyumayacak, o penaltıyı verecek. Ben maça golle başlayacağım ve belki çok iyi oynayacağım. Bu kimseyi ilgilendirmez. Sen benim emeğimin karşılığını vereceksin. Her hafta aynı şey. Galatasaray kulübünden, taraftarından ne isteniyor farkında değilim. Biz takım olarak bunun karşılığını sahada vereceğiz. Elimizden geldiğince daha iyisini yapacağız. Bunlar bizi hırslandırıyor" diye konuştu.

"Yüzde 100 gol pozisyonu ortada yok"

Sacha Boey’un kırmızı kartının sorulması üzerin Buruk, "Ben bu kadar net bir kırmızı kart, hakemin oyun içerisinde hemen gidip vermesine şaşırdım. Bundan daha sert faullere faul vermedi iki takım için de. Top Muslera’ya gidiyor zaten. Diğer taraftan bir adamımız daha geliyor. Yüzde 100 gol pozisyonu ortada yok. Bu benim değerlendirmem. İlk yarıyı bitirme şekli bile maçtaki hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitirene kadar bekledi, tam hızlı hücuma çıktık, maçı bitirdi. Burada hakemin niyetini görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Geniş bir kadrosu olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Bu kadro içerisinde diğer oyuncularımıza şans vereceğiz. Bugünkü yaşadığımız şanssızlık, sağ beki kart görmesi sol bekin de sakatlanması. Dubias sol ve sağ bek için yedek olarak aldığımız için bu maç için baktığımızda iki taraftan sıkıntı yaşadık. Özellikle sol beke tekrar oyuncu koymakta sıkıntı yaşadık. Berkan’ı değerlendirdik sonra Abdülkerim’i oraya çektik. Maçın sonlarına doğru 5’ye döndü. Bundan sonraki haftalar için oynayabilecek oyuncularımız var. Bunu kupa maçında birçok oyuncumuz bunu gösterdi" dedi.

"Icardi muhteşem bir oyun ortaya koydu"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin muhteşem bir oyun ortaya koyduğunu vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Hem gol attı hem gol attırdı. Koştu, mücadele etti. Takım ruhunu ortaya çıkarttı, sorumluluk aldı. Net bir şekilde ortada. Çok disiplin, çok karakterli, birbirini çok seven bir takımımız var. Dışarıda bizim hakkımızda her türlü algı yapılacak, biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kosovalı futbolcu Milot Rashica’nın sahanın en iyilerinden biri olduğunu ifade eden Buruk, "Çok iyiydi. Oynamadan geldi, formunu yakaladı. Sağ kanatta takımı ilk yarı lokomotif olarak öne taşıdı. Çok iyi ve karakterli bir oyuncu. Bugünkü performansından çok memnunum. İnşallah bundan sonraki haftalarda da devam edecek" diyerek sözlerini tamamladı.