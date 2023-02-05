Okan Buruk: "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Buruk, ayrıca Roma’da forma giyen Roma’da forma giyen Nicolo Zaniolo’yu kadrosunda görmek istediğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün şok ile başladık. Başlama vuruşunun ardından çok fazla geriye oynadık kendi kendimize gol yiyerek başladık. Geçen maçta da şok ile başlamıştık. İki maçta da olumlu olan doğru cevap verebilmemiz. İkinci yarı çok etkili futbol oynadık. Maçı domine ettik. Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. 3. golü erken bulabilseydik, bizim için rahat geçebilirdi. Bugün hem hava şartları hem saha şartları iki takımın da top kayıplarına yol açtı. Oyuncuların şampiyonluk yolunda bu ruhları çok önemli, değerli. Bu, bugün taraftarımızla birleşti. Bu kadar soğukta buraya gelen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Saha içi, saha dışında bizi destekliyorlar. Bu sene bizim için özel giden bir sene. Bunu da en sonunda şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Aynı coşku ve istekle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Torreira’nın ayağında bir ağrı vardı"

İkinci yarının başındaki değişiklikler için Buruk, "Torreira’nın ayağında bir ağrı oluştu. Riske etmek istemedik. Ondan dolayı oyundan aldım. İlk yarı takım olarak çok iyi oynayamadık. Yunus girdikten sonra takım olarak daha etkiliydi. Bu takım oyunu bize iyi performans getirdi. Bu tür tercihler yapıyoruz. Giren oyuncularımız Berkan ve Yunus ikinci yarıya çok net etki ettiler" şeklinde konuştu.

Yedikleri golde çok fazla geriye oynadıklarını ifade eden Okan Buruk, "En çok söylediğim şey, topu öne oynama şansımız varken, geriye oynamamak. Burada opsiyonlar var. Önemli olan doğru dizilmemiz, hareketlilik çok önemli. İlk yarıda yapamadığımız şey de buydu. Diyagonal paslarda rakibimizin bir tarafa sıkıştığını ve pozisyon bulabileceğimizi de bulabildik" ifadelerini kullandı. Sol bek için bir çalışma olup, olmadığının sorulması üzerine Buruk, "Dubois orada oynuyor. Kazımcan da iyileşti. Transferin son 3 günü. Bununla ilgili karar da verebiliriz. Transferde ilk düşüncemiz orası değil. Kadromuzda oynatamadığımız oyuncularımız var. Geniş kadro içerisinde bütün oyuncuları kullanmak istiyoruz. Transfer önemli olmazsa da bu kadro ile en iyisini yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Muslera ayağına darbe aldı, bir ağrısı var"

Sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera’nun durumu için ise Okan Buruk, "Bu akşam bir büyük ihtimalle film çekilecek. Ayağına darbe aldı, bir ağrısı var. Şu an basmakta zorlanıyor. İnşallah önemli bir şey yoktur diye düşünüyorum. Şu andaki kontrollerinde biraz dokunulduğunda çok fazla ağrısı var. Umut ediyoruz uzun bir şey olmaz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Ligimiz için bir marka. Yıllardır bu ligde kaleci performansı sergiliyor. İnşallah kısa olur. Biz de bu anlamda rahat ederiz" açıklamasında bulundu.

"Zaniolo’yu kadromuzda görmek isterim"

Transferde adı geçen Roma’da forma giyen Nicolo Zaniolo ile ilgili soruya ise Buruk, "Zaniolo, dünya çapında bir oyuncu. Çok önemli bir oyuncu. Kulübü ile ilgili net bir şekilde durumunu bilmemekle birlikte kadromuzda isteyebileceğimiz bir oyuncu. Şu andaki durum nedir bilmiyorum. Kulübümüzün net bir şekilde ilgilisi şu anda yok ama birçok şey konuşuluyor. Kadromuzda görmek çok isterim" diye cevap verdi.