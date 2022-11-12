Okan Buruk: "Bu kadar farklı bir galibiyet bizim için çok etkileyici oldu"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, farklı kazanılan Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu kadar farklı bir galibiyet bizim için çok etkileyici oldu. Ligin en iyi takımlarından birine karşı böyle bir sonuç almak bizi mutlu etti" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 7-0 yendi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç öncesinde kazanma hedefimizi söylemiştim. Bu kadar farklı bir galibiyet bizim için çok etkileyici oldu. Ligde 8 gol yemiş bir takıma karşı, oyun olarak güçlü takımlardan biri, Emre hoca ile birlikte Avrupa’da da çok önemli işler yapan bir takım. Ligin en iyi takımlarından birine karşı böyle bir sonuç almak bizi mutlu etti. Maça erken golle başlamamız, ilk yarının sonunda attığımız iki gol, ikinci yarı daha rahat oynamamızı sağladı. Maçın başından sonuna kadar öndeki baskımızı devam ettirdik. İstediğimiz oyunu skor olarak sahaya yansıttık. Çok sevinçliyim. Taraftarımız bize hep destek veriyor. Dünya Kupası’ndan sonra aynı güç, aynı istek, aynı oyuncuların performans olarak, aynı şeyi yakaladığımız bir ortamla geri döneriz. Oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Başakşehir benim için özel bir camia. Burada özel anılar yaşadım. Bu odada şampiyonluk kutlamıştım. Maç öncesi çiçekle karşılama yapıldı. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Başakşehir ailesine teşekkür ederim” diye konuştu.

Hep uzun vadeli baktıklarını söyleyen Buruk, "Puan farkı açılsa da bir şeyin bitmeyeceğini söylüyorduk. Bugün maç öncesi Fenerbahçe’nin 3 puan kaybetmesi bizim için ayrı bir motivasyon oldu. Ligde ikinci sırada bitirmek bu periyodu puan farkı olarak yakalamak hedefti. Bugün bunu yakaladık. Lig çok uzun bir maraton. Zorlu bir fikstürü geçtik. Zorlu maçlar devam edecek. Her maç zor" şeklinde konuştu.

"Yunus ile ilgili farklı bir düşüncemi yok"

Yunus Akgün’ün kadroda yer almamasının sorulması üzerine Okan Buruk, "Benim için en önemli şey içeride yarış olması, kim hak ediyorsa onun oynaması. Bazen tercihleriniz oluyor. Hak edene formayı vermeyi istiyorum. Emre bunun için ideal örnek. Emre takımla çok az yer aldı. Bir anda forma ona geldi, o devam etti. Herkes için bu geçerli. Her oyuncu performansını arttırmak zorunda. Yunus da bizim güvendiğimiz, beğendiğimiz, ileriye dönük, çok iyi işler yapacağı düşündüğümüz oyunculardan biri. Yunus’a milli takım arasının da iyi geleceğini, önemli biri olduğunu ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yunus Galatasaray altyapısından yetişmiş bir oyuncu. Yunus’a olan inancım tam. Yunus ile ilgili farklı bir düşüncemiz yok" diye cevap verdi.

"Türkiye’den Dünya Kupası’na en çok futbolcu veren takımız"

Dünya Kupası arasının ilk defa bu dönemde olacağını hatırlatan Buruk, "Bu arayı istemezdim. Farklı bir şey yaşayacağız. Türkiye’den Dünya Kupası’na en çok futbolcu veren takımız. 5 oyuncumuz Dünya Kupası’na gidecek. A Milli ve Ümit Milli Takım’a gidecek oyuncularımız olacak. Biraz değişik olacak. Dünya Kupası’ndaki oyuncuların ne zaman döneceğini bilmiyoruz, dinlenmeden sezona devam edecekler. Dünya Kupası’na giden oyuncularla doğru program yapmamız gerekecek. Bu 5 oyuncumuzu geldikten sonra takıma adapte etmemiz gerekecek. Belki de hazırlık dönemi bazı oyuncular için fırsat olacak. Önemli maçlar yapacağız. Yükselen bir grafiğimiz vardı. Burada bir ara verdik. Aynısını yakalayacağız tekrar inşallah" açıklamasında bulundu.