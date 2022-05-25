Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş’a veda etti

Uzun yıllar Beşiktaş formasını terleten Oğuzhan Özyakup, yayımladığı duygusal mesajla siyah-beyazlı kulübe veda etti.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup, 2012’de kapısından girdiği Beşiktaş’a veda etti. Sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj yayımlayan Özyakup, "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum" ifadelerine yer verdi.

Oğuzhan Özyakup’un paylaşımının tamamı şu şekilde:

"İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim Beşiktaş demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem Feda senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti.

Statsız geçen senemizde bütün maçlarımızı deplasmanda oynamanın yorgunluğunu, hepimizin içindeki umut ve yolun sonundaki ışığı görmemiz alıyordu. O sene çok özeldi. 2015-2016 sezon başı kampında şampiyonluğumuzu ilan etmiştik biz. O sene, hayatımda daha önce yaşamadığım bir takım ve aile ortamıyla çok özel bir şampiyonluğa imza attık. Statsız geçen koca bir sezon sonunda stadımızda ilk şampiyonluğu yaşamak tek başına unutulmaz bir başarı oldu hepimize. O sene bizi birbirimize daha da kenetledi, motive etti.

Takım olarak, kulüp olarak çok güzel geçen yeni bir sezon sonunda gelen 2. Şampiyonluk, 3. Yıldız ve Avrupa başarılarımız tesadüf değildi. Hem Türkiye’de hem Avrupa’da anlattığımız çok güzel, çok özel bir hikayemiz vardı. Oynarken keyif alıyorduk, keyif aldıkça daha iyi oynuyorduk.

İnsan içinde yaşarken anlayamıyor bazen bazı anların bazı zamanların ne kadar özel olduğunu. Belki de bu nedenle o dönemlerde yaşadığım mental ve fiziksel yorgunluk ve baskıyla başa çıkarken zorlandım, hatalar yaptım. Şimdi dönüp düşününce hepsi hayat tecrübesi oldu bana. Düştüm, kalktım, bocaladım. Ama hepsinden öte Beşiktaş forması giydiğim her saniye çalışmaktan ve inanmaktan hiç vazgeçmedim.

10 sene, 5 kupa, 3 şampiyonluk Binlerce an ve anı

19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum.

Birlikte yaşadığımız ve birbirimize yaşattığımız bütün o özel duygular için çok teşekkür ederim."

Beşiktaş forması ile 5 kupa

2012’de Beşiktaş’ın sözleşmeli futbolcusu olan Oğuzhan Özyakup, sadece 2019-2020 sezonunun devre arasını Feyenoord’da kiralık olarak geçirdi. Siyah-beyazlı forma ile 310 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 35 gol, 62 asiste imza attı. Süper Lig’de 226 maçta görev alan Oğuzhan, 29 gol, 41 asistlik istatistik yakaladı. Beşiktaş’ta kaptanlık görevini de üstlenen başarılı futbolcu takımıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa kazandı.