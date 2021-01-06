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Oğuzhan Özyakup 8 maç sonra 11’de
Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşılaşması ile birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.
Spor 06.01.2021, 19:21
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Beşiktaş’ın tecrübeli ismi Oğuzhan Özyakup, Çaykur Rizespor karşılaşması ile birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’de sahaya çıktı.Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Oğuzhan Özyakup, 8 maç aradan sonra ilk 11’e geri döndü. Ligin ilk haftasında Trabzonspor deplasmanında ilk 11’de sahaya çıkan ancak sakatlanıp oyundan çıkan Oğuzhan, 2. haftada oynanan Antalyaspor maçında forma giyememişti. Sakatlığını atlattıktan sonra 4-1 kaybedilen Konyaspor maçında ilk 11’de forma giyen Oğuzhan, ardından oynanan Gençlerbirliği ve Denizlispor maçlarında ise süre almamıştı. Yeni Malatyaspor mücadelesinde 70 dakika, Gaziantep FK maçında ise 45 dakika sahada kalıp kenara gelen Oğuzhan, ardından hastalık nedeniyle Başakşehir maçını kaçırmıştı. Fenerbahçe derbisinde de süre almayan 28 yaşındaki futbolcu; Kasımpaşa, Alanyaspor, BB Erzurumspor, Sivasspor ve Kayserispor karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Ankaragücü deplasmanında da süre almayan Oğuzhan, Çaykur Rizespor maçıyla birlikte tam 8 maç aradan sonra ilk 11’e dönmüş oldu. Mücadeleye 11’de başlayan Özyakup, 19. dakikada Larin’in attığı golün de asistini yaptı.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|16
|31
|2. Beşiktaş
|15
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
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