Oğuz Yılmaz, Denizlispor’da 100. maçına çıktı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor’da Oğuz Yılmaz 100. maçına çıktı.

A. Denizlispor’un başarılı defans oyuncusu Oğuz Yılmaz, bu akşam Eyüpspor ile oynadıkları maçta forma giyerek "dalya" dedi. A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, takımda 100. maçına çıkan oyuncusu Oğuz Yılmaz’a Eyüpspor maçı öncesi üzerinde ismi yazılı 100 numaralı forma hediye etti.